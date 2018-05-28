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292 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]28.05.2018 14:47
Цуренко - Фогель, Бондаренко - Векич: прогноз букмекерів на матчі українок на Roland Garros
|Леся Цуренко та Катерина Бондаренко стартують на Ролан Гаррос-2018
28 травня українки Леся Цуренко та Катерина Бондаренко проведуть свої перші матчі на Відкритій першості Франції-2018.
Так, у першому раунді Цуренко зустрінеться із німкенею Фогель, тоді як Бондаренко гратиме проти хорвати Донни Векич.
Обидві представниці України не вважаються фаворитами протистоянь.
Так, на перемогу Цуренко приймаються ставки із показником 1,97, а на її суперницю можна поставити із коефіцієнтом 1,84.
Ще більш відчутна різниця між ймовірностями на перемогу у матчі Бондаренко - українка котирується із показником 3,60, хорватка - 1,29.
Нагадаємо, що дві українки вже вийшли у друге коло Roland Garros: так, Еліна Світоліна перемогла Айлу Томлянович, а Катерина Козлова створила сенсацію, перегравши чинну чемпіонку турніру.
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