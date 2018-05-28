Через сенсаційну поразку українці п'ята ракетка світу може не втриматися у топ-10

Латвійка Єлена Остапенко може не втриматися у топ-10 світового рейтингу через сенсаційну поразку українці Катерині Козловій у першому колі Roland Garros.

П'ята ракетка світу не спромоглася захистити одразу 1990 очок за минулорічну перемогу на Відкритій першості Франції і опустилася щонайменше на 10-ту сходинку.

Позаду неї - німкені Джуліа Гергес та Ангелік Кербер, які у разі вдалого виступу у Парижі, можуть витіснити латвійку із топ-10.

При цьому Козлова вже точно підніметься щонайменше на 61-е місце у табелі про ранги, а це буду її особистий рекорд.

Раніше стало відомо, що Козлова у другому колі турніру зустрінеться із Катеріною Синяковою з Чехії.