Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
324 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]28.05.2018 18:59
Через сенсаційну поразку українці п'ята ракетка світу може не втриматися у топ-10
Латвійка Єлена Остапенко може не втриматися у топ-10 світового рейтингу через сенсаційну поразку українці Катерині Козловій у першому колі Roland Garros.
П'ята ракетка світу не спромоглася захистити одразу 1990 очок за минулорічну перемогу на Відкритій першості Франції і опустилася щонайменше на 10-ту сходинку.
Позаду неї - німкені Джуліа Гергес та Ангелік Кербер, які у разі вдалого виступу у Парижі, можуть витіснити латвійку із топ-10.
При цьому Козлова вже точно підніметься щонайменше на 61-е місце у табелі про ранги, а це буду її особистий рекорд.
Раніше стало відомо, що Козлова у другому колі турніру зустрінеться із Катеріною Синяковою з Чехії.
Останні публікації
14.05.2018
Інше
Інше
Ставки на події в спортивному світі – нюанси
26.04.2018 - Андрій Твердохліб
Футбол
Футбол
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошейІраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
|
17.01.2018
Марта Костюк - український самородок. Все, що потрібно знати про юну українську тенісистку
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій