Бондаренко поступається в першому колі Ролан Гаррос і залишає турнір

Катерина Бондаренко

Українка Катерина Бондаренко програла перший матч на Ролан Гаррос.

Кривдницею нашої тенісистки стала хорватка Донна Векич.

Нагадаємо, що інші українки Еліна Світоліна і Катерина Козлова пробилися в друге коло змагань.

Roland Garros

Париж, Франція

Призовой фонд – € 14 812 000

Ґрунт, одиночний розряд

Перше коло

Жінки

28 травня

Катерина Бондаренко (Україна) - Донна Векич (Хорватія) 2:6, 4:6