Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
151 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]28.05.2018 20:18
Бондаренко поступається в першому колі Ролан Гаррос і залишає турнір
|Катерина Бондаренко
Українка Катерина Бондаренко програла перший матч на Ролан Гаррос.
Кривдницею нашої тенісистки стала хорватка Донна Векич.
Нагадаємо, що інші українки Еліна Світоліна і Катерина Козлова пробилися в друге коло змагань.
Roland Garros
Париж, Франція
Призовой фонд – € 14 812 000
Ґрунт, одиночний розряд
Перше коло
Жінки
28 травня
Катерина Бондаренко (Україна) - Донна Векич (Хорватія) 2:6, 4:6
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