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28.05.2018  20:35

Цуренко пробилася в друге коло Ролан Гаррос

Леся Цуренко

Українка Леся Цуренко перемогла в першому матчі Ролан Гаррос.

Тенісистка здолала представницю Швейцарії Штефані Фьогеле у трисетовому поєдинку.

В наступному раунді Цуренко зійдеться з американкою Коко Вандевей.

Нагадаємо, що Цуренко стала третьою українкою, яка пробилася в друге коло Ролан Гаррос.

Roland Garros

Париж, Франція

Призовой фонд – € 14 812 000

Ґрунт, одиночний розряд

Перше коло

Жінки

28 травня

Леся Цуренко (Україна) - Штефані Фьогеле (Швейцарія) 4:6, 6:2, 6:2





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