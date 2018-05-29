Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
128 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]29.05.2018 12:30
Світоліна проти Кузьмової: кому віддають перевагу букмекери?
|Еліна Світоліна
Букмекерські контори впевнені в перемозі Еліни Світоліної над Вікторією Кузьмовою в другому колі Ролан Гаррос.
Букмекерські контори віддають перевагу в матчі українській тенісистці. Так, фахівці з bet 365 приймають ставки на перемогу Еліни з коефіцієнтом 1,08. Успіх словачки оцінюється в 9,0.
Матч між Світоліною і Кузьмовою відбудеться в середу, 30-го травня. Орієнтовний початок зустрічі - о 12:00.
Нагадуємо, Світоліна здобула важку перемогу в першому колі Ролан Гаррос.
Крім того, українка Козлова сенсаційно здолала чинну чемпіонку Ролан Гаррос у першому колі турніру.
Читай також
Останні публікації
14.05.2018
Інше
Інше
Ставки на події в спортивному світі – нюанси
26.04.2018 - Андрій Твердохліб
Футбол
Футбол
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошейІраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
|
17.01.2018
Марта Костюк - український самородок. Все, що потрібно знати про юну українську тенісистку
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій