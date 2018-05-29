Світоліна проти Кузьмової: кому віддають перевагу букмекери?

Еліна Світоліна

Букмекерські контори впевнені в перемозі Еліни Світоліної над Вікторією Кузьмовою в другому колі Ролан Гаррос.

Букмекерські контори віддають перевагу в матчі українській тенісистці. Так, фахівці з bet 365 приймають ставки на перемогу Еліни з коефіцієнтом 1,08. Успіх словачки оцінюється в 9,0.

Матч між Світоліною і Кузьмовою відбудеться в середу, 30-го травня. Орієнтовний початок зустрічі - о 12:00.

Нагадуємо, Світоліна здобула важку перемогу в першому колі Ролан Гаррос.

Крім того, українка Козлова сенсаційно здолала чинну чемпіонку Ролан Гаррос у першому колі турніру.