Світоліна: Поки мої відносини із Парижем та Ролан Гаррос складаються добре
|Еліна Світоліна
Еліні Світоліній подобається виступати на Відкритій першості Франції завдяки особливій атмосфері у Парижі та спогадам про перемогу на юніорському турнірі у 2009 році.
Про це вона розповіла у рамках програми Листівка з Парижа.
"Поки що мої відносини із Ролан Гаррос складаються добре. Тут я виграла юніорський турнір, а це дало мені можливість відчути впевненість у власних силах на подальші виступи", - каже Світоліна.
"Я люблю Париж, мені подобається проводити тут час. А на трибунах завжди вдячні фанати, які люблять теніс, вони завжди підтримують тебе. Звісно, якщо ти не граєш проти місцевого гравця. А ще я обожнюю шоколадні круасани. Правда я припиняю їсти їх за три дні до старту турніру, а також після завершення виступів", - із посмішкою розповіла українка.
Нагадаємо, у першому колі Roland Garros Світоліна у важкому матчі здолала Айлу Томлянович.
Стало відомо, що у другому колі українка зустрінеться із Вікторією Кузьмовою зі Словаччини.
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