Світоліна: Поки мої відносини із Парижем та Ролан Гаррос складаються добре

Еліна Світоліна

Еліні Світоліній подобається виступати на Відкритій першості Франції завдяки особливій атмосфері у Парижі та спогадам про перемогу на юніорському турнірі у 2009 році.

Про це вона розповіла у рамках програми Листівка з Парижа.

"Поки що мої відносини із Ролан Гаррос складаються добре. Тут я виграла юніорський турнір, а це дало мені можливість відчути впевненість у власних силах на подальші виступи", - каже Світоліна.

"Я люблю Париж, мені подобається проводити тут час. А на трибунах завжди вдячні фанати, які люблять теніс, вони завжди підтримують тебе. Звісно, якщо ти не граєш проти місцевого гравця. А ще я обожнюю шоколадні круасани. Правда я припиняю їсти їх за три дні до старту турніру, а також після завершення виступів", - із посмішкою розповіла українка.

Нагадаємо, у першому колі Roland Garros Світоліна у важкому матчі здолала Айлу Томлянович.

Стало відомо, що у другому колі українка зустрінеться із Вікторією Кузьмовою зі Словаччини.