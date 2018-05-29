Майже 500 днів потому: знаменита американка успішно повернулася у Grand Slam

Американка Серена Вільямс успішно стартувала на Відкритій першості Франції-2018.

У першому колі турніру, який вона вигравала тричі, Вільямс-молодша здолала чешку Крістіну Плішкову 7:6 (4), 6:4.

У наступному колі 36-річна американка зіграє із австралійкою Ешлі Барті.

Зазначимо, що Вільямс провела перший матч турніру серії Гранд Слем за майже 500 днів - вболівальники не бачили її матчів на змаганнях найвищого рангу 496 днів. Це - найдовша пауза у її кар'єрі.

Також екс-перша ракетка світу провела свій перший матч на корті з 21 березня, пише СпортАрена.

Раніше повідомлялося, що Вільямс є однією з фавориток Roland Garros.

Нагадаємо, у листопаді 2017 року Вільямс оформила шлюб із батьком її дитини.