Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
186 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]29.05.2018 20:22
Майже 500 днів потому: знаменита американка успішно повернулася у Grand Slam
Американка Серена Вільямс успішно стартувала на Відкритій першості Франції-2018.
У першому колі турніру, який вона вигравала тричі, Вільямс-молодша здолала чешку Крістіну Плішкову 7:6 (4), 6:4.
У наступному колі 36-річна американка зіграє із австралійкою Ешлі Барті.
Зазначимо, що Вільямс провела перший матч турніру серії Гранд Слем за майже 500 днів - вболівальники не бачили її матчів на змаганнях найвищого рангу 496 днів. Це - найдовша пауза у її кар'єрі.
Також екс-перша ракетка світу провела свій перший матч на корті з 21 березня, пише СпортАрена.
Раніше повідомлялося, що Вільямс є однією з фавориток Roland Garros.
Нагадаємо, у листопаді 2017 року Вільямс оформила шлюб із батьком її дитини.
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