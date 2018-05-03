Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
252 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]03.05.2018 09:12
Українка вийшла до чвертьфіналу на турнірі в Марокко
|Катаріна Завацька
Катаріна Завацька обіграла 176-у ракетку світу Александру Дулгеру з Румунії в другому колі на турнірі в Марокко.
В 1/4 фіналу 18-річна українка зіграє з Су-Вей Се з Тайваню.
Раніше була інформація, що Завацька виграла перший матч в кар'єрі на турнірах WTA.
Grand Prix De SAR La Princesse Lalla Meryem
International
Жіночий турнір в Рабаті, Марокко
Друге коло
Катаріна Завацька (Україна) - Александра Дулгеру (Румунія) 7:5, 2:6, 6:4
Читай також
Останні публікації
26.04.2018 - Андрій Твердохліб
Футбол
Футбол
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошейІраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше
Інше
Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
|
17.01.2018
Марта Костюк - український самородок. Все, що потрібно знати про юну українську тенісистку
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій