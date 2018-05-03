Українка вийшла до чвертьфіналу на турнірі в Марокко

Катаріна Завацька

Катаріна Завацька обіграла 176-у ракетку світу Александру Дулгеру з Румунії в другому колі на турнірі в Марокко.

В 1/4 фіналу 18-річна українка зіграє з Су-Вей Се з Тайваню.

Раніше була інформація, що Завацька виграла перший матч в кар'єрі на турнірах WTA.

Grand Prix De SAR La Princesse Lalla Meryem

International

Жіночий турнір в Рабаті, Марокко

Друге коло

Катаріна Завацька (Україна) - Александра Дулгеру (Румунія) 7:5, 2:6, 6:4