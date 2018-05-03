Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
172 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]03.05.2018 18:33
Перша ракетка України знову пропустить великий турнір через травму
|Олександр Долгополов поки пропускає ґрунтові турніри
Олександр Долгополов поки що не відновився після травми кисті, через яку ліг на операційний стіл ще у січні, і пропустить Мастерс у Мадриді.
Таким чином, травма завадила Долго не тільки захистити свій титул у Буенос-Айресі, а й взяти участь вже у четвертому турнірі серії Мастерс у сезоні.
Раніше найкращий тенісист України пропустив змагання у Індіан-Веллсі, Майамі та Монте-Карло.
Додамо, що найкращим успіхом Долго у Мадриді був вихід в 1/4 фінала у 2012 році.
Раніше повідомлялося, що Долгополов через пропуск турнірів продовжує падіння у рейтингу АТР.
При цьому Долго залишається у списку учасників Rolland Garros.
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