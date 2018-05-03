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03.05.2018  18:33

Перша ракетка України знову пропустить великий турнір через травму

 Олександр Долгополов поки пропускає ґрунтові турніри

Олександр Долгополов поки що не відновився після травми кисті, через яку ліг на операційний стіл ще у січні, і пропустить Мастерс у Мадриді. 

Таким чином, травма завадила Долго не тільки захистити свій титул у Буенос-Айресі, а й взяти участь вже у четвертому турнірі серії Мастерс у сезоні. 

Раніше найкращий тенісист України пропустив змагання у Індіан-Веллсі, Майамі та Монте-Карло. 

Додамо, що найкращим успіхом Долго у Мадриді був вихід в 1/4 фінала у 2012 році. 

Раніше повідомлялося, що Долгополов через пропуск турнірів продовжує падіння у рейтингу АТР.

При цьому Долго залишається у списку учасників Rolland Garros.





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