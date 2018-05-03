Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
158 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]03.05.2018 19:59
У чвертьфіналі турніру в Марокко українка поступилася фаворитці
|Катаріна Завацька
Українка Катаріна Завацька програла матч 1/4 фіналу на турнірі WTA International у Рабаті (Марокко).
18-річна тенісистка нічого не змогла протиставити 8-й сіяній на змаганнях Се Шувей із Тайваня - 1:6, 1:6.
Матч тривав трохи більше години.
Завдяки виходу у чвертьфінал Завацька зможе увійти у топ-200 у новому рейтингу WTA.
Раніше повідомлялося, що у Рабаті Завацька виграла перший матч на турнірах WTA у кар'єрі.
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