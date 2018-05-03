У чвертьфіналі турніру в Марокко українка поступилася фаворитці

Катаріна Завацька

Українка Катаріна Завацька програла матч 1/4 фіналу на турнірі WTA International у Рабаті (Марокко).

18-річна тенісистка нічого не змогла протиставити 8-й сіяній на змаганнях Се Шувей із Тайваня - 1:6, 1:6.

Матч тривав трохи більше години.

Завдяки виходу у чвертьфінал Завацька зможе увійти у топ-200 у новому рейтингу WTA.

Раніше повідомлялося, що у Рабаті Завацька виграла перший матч на турнірах WTA у кар'єрі.