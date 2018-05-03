Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
162 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]03.05.2018 20:48
Український тенісист може отримати посаду в ATP
Український тенісист Сергій Стаховський може отримати посаду у Асоціації тенісистів професіоналів (ATP).
Мова йде про місце у Раді організації за квотою гравців - ця посада виявилася вакантною після того, як її залишив Джорджо ді Палермо.
Окрім Стаховського на це місце претендує Жюльєн Беннето (тенісист), Уго Коломбіні (екс-гравець, тенісний агент), Алекс Корретха (екс-друга ракетка світу), Венсан ставити (тенісний менеджер).
Вибори відбудуться 14 травня.
Нагадаємо, що Стаховський є одним із членів Ради гравців АТР, до якої входять також такі відомі тенісисти як Новак Джокович, Енді Маррей, Кевін Андерсон та інші.
Раніше повідомлялося, що Стаховський вилетів з турніру у Чехії.
Останні публікації
26.04.2018 - Андрій Твердохліб
Футбол
Футбол
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошейІраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше
Інше
Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
|
17.01.2018
Марта Костюк - український самородок. Все, що потрібно знати про юну українську тенісистку
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій