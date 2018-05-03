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03.05.2018  20:48

Український тенісист може отримати посаду в ATP

 

Український тенісист Сергій Стаховський може отримати посаду у Асоціації тенісистів професіоналів (ATP). 

Мова йде про місце у Раді організації за квотою гравців - ця посада виявилася вакантною після того, як її залишив Джорджо ді Палермо.

Окрім Стаховського на це місце претендує Жюльєн Беннето (тенісист), Уго Коломбіні (екс-гравець, тенісний агент), Алекс Корретха (екс-друга ракетка світу), Венсан ставити (тенісний менеджер). 

Вибори відбудуться 14 травня. 

Нагадаємо, що Стаховський є одним із членів Ради гравців АТР, до якої входять також такі відомі тенісисти як  Новак Джокович, Енді Маррей, Кевін Андерсон та інші. 

Раніше повідомлялося, що Стаховський вилетів з турніру у Чехії.





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