Український тенісист може отримати посаду в ATP

Український тенісист Сергій Стаховський може отримати посаду у Асоціації тенісистів професіоналів (ATP).

Мова йде про місце у Раді організації за квотою гравців - ця посада виявилася вакантною після того, як її залишив Джорджо ді Палермо.

Окрім Стаховського на це місце претендує Жюльєн Беннето (тенісист), Уго Коломбіні (екс-гравець, тенісний агент), Алекс Корретха (екс-друга ракетка світу), Венсан ставити (тенісний менеджер).

Вибори відбудуться 14 травня.

Нагадаємо, що Стаховський є одним із членів Ради гравців АТР, до якої входять також такі відомі тенісисти як Новак Джокович, Енді Маррей, Кевін Андерсон та інші.

Раніше повідомлялося, що Стаховський вилетів з турніру у Чехії.