Козлова не змогла пробитися в третє коло Ролан Гаррос

Катерина Козлова

Українська тенісистка Катерина Козлова поступилася в другому колі Ролан Гаррос чешці Катерині Синяковій.

Катерина здобула перемогу в першому сеті з рахунком 7:6, але поступилася в 2 та 3 сетах з однаковим рахунком 6:4.

Українка змогла подати 3 подачі на виліт.

Roland Garros

Париж, Франція

Призовий фонд – € 14 812 000

Ґрунт, одиночний розряд

Друге коло

Жінки

30 травня

Катерина Козлова (Україна) - Катерина Синякова (Словаччина) 7:6, 4:6, 4:6

Нагадаємо, що Козлова сенсаційно здолала чинну чемпіонку Ролан Гаррос у першому колі турніру.