Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
190 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]30.05.2018 14:51
Козлова не змогла пробитися в третє коло Ролан Гаррос
|Катерина Козлова
Українська тенісистка Катерина Козлова поступилася в другому колі Ролан Гаррос чешці Катерині Синяковій.
Катерина здобула перемогу в першому сеті з рахунком 7:6, але поступилася в 2 та 3 сетах з однаковим рахунком 6:4.
Українка змогла подати 3 подачі на виліт.
Roland Garros
Париж, Франція
Призовий фонд – € 14 812 000
Ґрунт, одиночний розряд
Друге коло
Жінки
30 травня
Катерина Козлова (Україна) - Катерина Синякова (Словаччина) 7:6, 4:6, 4:6
Нагадаємо, що Козлова сенсаційно здолала чинну чемпіонку Ролан Гаррос у першому колі турніру.
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