Цуренко слідом за Світоліною вийшла у третє коло Roland Garros, перемігши 15-у ракетку світу

Леся Цуренко

Леся Цуренко здобула блискучу перемогу у матчі другого кола Ролан Гаррос-2018 над 15-ю ракеткою світу Коко Вандевей із США.

Українка поступилася у першому сеті, але поступово повернулася у гру і перемогла у двох наступних партіях. У третьому сеті Цуренко не віддала суперниці жодного гейму - 3:6, 6:4, 6:0.

У третьому колі Цуренко зустрінеться із словачкою Магдаленою Рибариковою (№ 19 у рейтингу WTA).

Як відомо, Світоліна впевнено здолала у другому колі словачку Вікторію Кузьмову.

Нагадаємо, у першому раунді українка переграла німкеню Штефані Фьогель.

Roland Garros

Париж, Франція

Призовий фонд – € 14 812 000

Ґрунт, одиночний розряд

Друге коло

Жінки

Леся Цуренко (Україна) - Коко Вандевеге (США) - 3:6, 6:4, 6:0