Цуренко та Кіченок залишили Ролан Гаррос у парному розряді

Українська пара Леся Цуренко/Людмила Кіченок не пробилася у друге коло парного розряду Відкритої першості Франції-2018.

Так, українки у двогодинному протистоянні поступилися другому сіяному дуету - Андреа Сестіні-Главачкова/Барбора Стрицова із Чехії - 4:6, 6:3, 1:6.

Цікаво, що Цуренко проводила матч парного розряду майже одразу після своєї перемоги над Коко Вандевей із США у другому раунді одиночного турніру.

Нагадаємо, у першому раунді українка переграла німкеню Штефані Фьогель.

Roland Garros

Париж, Франція

Загальний призовий фонд – € 32 017 500

Ґрунт, парний розряд

Перше коло

Жінки

31 травня

Леся Цуренко/Людмила Кіченок (Україна) - Андреа Сестіні-Главачкова/Барбора Стрицова (Чехія) - 4:6, 6:3, 1:6.