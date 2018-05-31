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72 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]31.05.2018 23:15
Цуренко та Кіченок залишили Ролан Гаррос у парному розряді
Українська пара Леся Цуренко/Людмила Кіченок не пробилася у друге коло парного розряду Відкритої першості Франції-2018.
Так, українки у двогодинному протистоянні поступилися другому сіяному дуету - Андреа Сестіні-Главачкова/Барбора Стрицова із Чехії - 4:6, 6:3, 1:6.
Цікаво, що Цуренко проводила матч парного розряду майже одразу після своєї перемоги над Коко Вандевей із США у другому раунді одиночного турніру.
Нагадаємо, у першому раунді українка переграла німкеню Штефані Фьогель.
Roland Garros
Париж, Франція
Загальний призовий фонд – € 32 017 500
Ґрунт, парний розряд
Перше коло
Жінки
31 травня
Леся Цуренко/Людмила Кіченок (Україна) - Андреа Сестіні-Главачкова/Барбора Стрицова (Чехія) - 4:6, 6:3, 1:6.
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