Визначилися суперниці Світоліної та Костюк на супертурнірі у Мадриді
|Марта Костюк
Представниці України на турнірі WTA Premier Mandatory у Мадриді дізналися суперниць по першому колу.
Еліна Світоліна, яка отримала у Мадриді 4-й номер посіву, зустрінеться із 34-ю ракеткою світу Алізе Корне із Франції.
Леся Цуренко уже в першому раунді пройде випробування Петрою Квітовою (10-та ракетка світу), а Марта Костюк, яка отримала wild card від організаторів, зустрінеться із такою ж володаркою "щасливого квитка" іспанкою Лари Арруабаррени, яка займає 80-й рядок рейтингу WTA.
Цікаво, що Костюк на стадії 1/4 фіналу може зустрітися із Світоліною. Проте до цього на її шляху можуть встати німкеня Юлія Гергес (12-й рейтинг) та сьома ракетка світу Каролін Гарсія, яка у боротьбі здолала 15-річну киянку у другому раунді Штутгарта.
Костюк візьме участь на турнірі такого рівня вперше в кар'єрі, а от Світоліна вже вп'яте зіграє у Мадриді. Найкращим її показником у столиці Іспанії є вихід у другий раунд - у 2015 та 2016 роках. А от у 2014-му та минулому сезоні вона програвала у першому ж колі.
Нагадаємо, що у новому рейтингу WTA Костюк встановила особистий рекорд, а Світоліна все ще займає четверте місце.
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