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04.05.2018  20:35

Бондаренко вилетіла з турніру в Мадриді на першому етапі кваліфікації

Катерина Бондаренко

Українська тенісистка Катерина Бондаренко завершила виступи на змаганнях в іспанському Мадриді.

Кривдницею нашої спортсменки стала представниця Сербії Ольга Данилович.

Нагадаємо, що визначилися суперниці Світоліної та Костюк на супертурнірі в Мадриді.

Mutua Madrid Open

Мадрид, Іспанія

Покриття - ґрунт

Призовий фонд €6,685,828

Кваліфікація, перше коло

4 травня

Катерина Бондаренко (Україна) - Ольга Данилович (Сербія) 6:3, 6:7(2), 2:6





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