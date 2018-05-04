Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
82 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]04.05.2018 20:35
Бондаренко вилетіла з турніру в Мадриді на першому етапі кваліфікації
|Катерина Бондаренко
Українська тенісистка Катерина Бондаренко завершила виступи на змаганнях в іспанському Мадриді.
Кривдницею нашої спортсменки стала представниця Сербії Ольга Данилович.
Нагадаємо, що визначилися суперниці Світоліної та Костюк на супертурнірі в Мадриді.
Mutua Madrid Open
Мадрид, Іспанія
Покриття - ґрунт
Призовий фонд €6,685,828
Кваліфікація, перше коло
4 травня
Катерина Бондаренко (Україна) - Ольга Данилович (Сербія) 6:3, 6:7(2), 2:6
Читай також
Останні публікації
26.04.2018 - Андрій Твердохліб
Футбол
Футбол
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошейІраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше
Інше
Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
|
17.01.2018
Марта Костюк - український самородок. Все, що потрібно знати про юну українську тенісистку
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій