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06.05.2018  16:55

Визначився суперник Світоліної у другому колі Мадрида

 Еліна Світоліна та Карла Суарес-Наварро

Визначився суперник Еліни Світоліної на турнірі WTA Premier Mandatory у Мадриді. 

Українка зустрінеться із іспанкою Карлою Суарес-Наварро. У першому раунді та впевнено здолала Барбару Штрицову з Чехії - 6:3, 6:3. 

Зазначимо, що Наварро займає 25-й рядок у рейтингу WTA, тоді як Світоліна - четверта. 

Раніше іспанка та українка зустрічалися 6 разів - суперниці тричі обмінялися перемогами. Цікаво, що у нинішньому сезоні Світоліна та Наварро грали вже два рази - у першому раунді переможного для українки Брісбена та в Індіан-Веллсі, де іспанка взяла реванш. 

Нагадаємо, що у першому колі в Мадриді Світоліна впевнено перемогла француженку Алізе Корне





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