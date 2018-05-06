Визначився суперник Світоліної у другому колі Мадрида

Еліна Світоліна та Карла Суарес-Наварро

Визначився суперник Еліни Світоліної на турнірі WTA Premier Mandatory у Мадриді.

Українка зустрінеться із іспанкою Карлою Суарес-Наварро. У першому раунді та впевнено здолала Барбару Штрицову з Чехії - 6:3, 6:3.

Зазначимо, що Наварро займає 25-й рядок у рейтингу WTA, тоді як Світоліна - четверта.

Раніше іспанка та українка зустрічалися 6 разів - суперниці тричі обмінялися перемогами. Цікаво, що у нинішньому сезоні Світоліна та Наварро грали вже два рази - у першому раунді переможного для українки Брісбена та в Індіан-Веллсі, де іспанка взяла реванш.

Нагадаємо, що у першому колі в Мадриді Світоліна впевнено перемогла француженку Алізе Корне.