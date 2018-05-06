Цуренко без шансів поступилася Квітовій у Мадриді. ВІДЕО

Леся Цуренко

6 травня українка Леся Цуренко грає матч першого кола турніру WTA Premier Mandatory проти Петри Квітової.

Поєдинок 38-ї та 10-ї ракеток світу розпочався завершився з рахунком 6:1, 6:2 на користь чешки.

Матч тривав одну годину, притому що перший сет Квітова виграла за 25 хвилин.

За участь у першому колі турніру Цуренко отримала 10 рейтингових очок.

Зазначимо, що Цуренко та Квітова грали лише один раз - у 2013 році на турнірі в Індіан-Веллсі українка поступилася чешці у першому колі 2:6, 6:7 (5).

Раніше у першому колі турніру у Мадриді українка Еліна Світоліна впевнено здолала свою суперницю.

При цьому інша представниця України Марта Костюк у боротьбі поступилася іспанській тенісистці.