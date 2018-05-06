Цуренко без шансів поступилася Квітовій у Мадриді. ВІДЕО
|Леся Цуренко
6 травня українка Леся Цуренко грає матч першого кола турніру WTA Premier Mandatory проти Петри Квітової.
Поєдинок 38-ї та 10-ї ракеток світу розпочався завершився з рахунком 6:1, 6:2 на користь чешки.
Матч тривав одну годину, притому що перший сет Квітова виграла за 25 хвилин.
За участь у першому колі турніру Цуренко отримала 10 рейтингових очок.
.@Petra_Kvitova powers to a 6-1, 6-2 win over Tsurenko at @MutuaMadridOpen.— WTA (@WTA) 6 травня 2018 р.
Reaches second round. pic.twitter.com/HPKn3GBfxh
Зазначимо, що Цуренко та Квітова грали лише один раз - у 2013 році на турнірі в Індіан-Веллсі українка поступилася чешці у першому колі 2:6, 6:7 (5).
Раніше у першому колі турніру у Мадриді українка Еліна Світоліна впевнено здолала свою суперницю.
При цьому інша представниця України Марта Костюк у боротьбі поступилася іспанській тенісистці.
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