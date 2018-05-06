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06.05.2018  21:10

Цуренко без шансів поступилася Квітовій у Мадриді. ВІДЕО

 Леся Цуренко

6 травня українка Леся Цуренко грає матч першого кола турніру WTA Premier Mandatory проти Петри Квітової.

Поєдинок 38-ї та 10-ї ракеток світу розпочався завершився з рахунком 6:1, 6:2 на користь чешки. 

Матч тривав одну годину, притому що перший сет Квітова виграла за 25 хвилин. 

За участь у першому колі турніру Цуренко отримала 10 рейтингових очок. 

Зазначимо, що Цуренко та Квітова грали лише один раз - у 2013 році на турнірі в Індіан-Веллсі українка поступилася чешці у першому колі 2:6, 6:7 (5). 

Раніше у першому колі турніру у Мадриді українка Еліна Світоліна впевнено здолала свою суперницю.

При цьому інша представниця України Марта Костюк у боротьбі поступилася іспанській тенісистці.





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