Цуренко без шансів поступилася Квітовій у Мадриді. ВІДЕО

6 травня українка Леся Цуренко грає матч першого кола турніру WTA Premier Mandatory проти Петри Квітової.

Поєдинок 38-ї та 10-ї ракеток світу розпочався завершився з рахунком 6:1, 6:2 на користь чешки.

Матч тривав одну годину, притому що перший сет Квітова виграла за 25 хвилин.

За участь у першому колі турніру Цуренко отримала 10 рейтингових очок.

