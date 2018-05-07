Завацька пробилася в топ-200 рейтингу WTA

Катаріна Завацька

В оновленому рейтингу WTA перша ракетка України Еліна Світоліна зберегла четвертий рядок.

Леся Цуренко опустилася на одну позицію, Катерина Козлова піднялася на чотири.

Марта Костюк піднялася на одну сходинку і оновила свій рекорд, також на одну позицію піднялася Ангеліна Калініна.

Катаріна Завацька завдяки участі в 1/4 фіналу турніру WTA в Рабаті піднялася на 63 позиції і вперше в кар'єрі увійшла в топ-200.

Оновлений рейтинг WTA

Станом на 7 травня

1 (1). Симона Халеп (Румунія) 8055

2 (2). Каролін Возняцкі (Данія) 6790

3 (3). Гарбіньє Мугуруса (Іспанія) 6065

4 (4). Еліна Світоліна (Україна) 5450

5 (5). Альона Остапєнко (Латвія) 5273

6 (6). Кароліна Плішкова (Чехія) 5100

7 (7). Каролін Гарсія (Франція) 4700

8 (8). Вінус Вільямс (США) 4276

9 (9). Слоун Стівенс (США) 3939

10 (10). Петра Квітова (Чехія) 3550



39 (38). Леся Цуренко (Україна) 1260

66 (70). Катерина Козлова (Україна) 894

80 (77). Катерина Бондаренко (Україна) 775

133 (134). Марта Костюк (Україна) 462

136 (137). Ангеліна Калініна (Україна) 455

180 (177). Даяна Ястремська (Україна) 324

197 (260). Катаріна Завацька (Україна) 290