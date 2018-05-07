Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
55 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]07.05.2018 11:24
Долгополов і Стаховський втратили по одній позиції в рейтингу ATP
|Олександр Долгополов
Олександр Долгополов і Сергій Стаховський втратили по одній позиції в оновленому рейтингу ATP.
Раніше повідомлялося, що Катаріна Завацька пробилася в топ-200 рейтингу WTA.
Оновлений рейтинг ATP
Станом на 7 травня
1 (1). Рафаель Надаль (Іспанія) 8770
2 (2). Роджер Федерер (Швейцарія) 8670
3 (3). Алєксандр Звєрєв (Німеччина) 5195
4 (5). Грігор Дімітров (Болгарія) 4950
5 (4). Марін Чілич (Хорватія) 4780
6 (6). Хуан Мартін дель Потро (Аргентина) 4470
7 (7). Домінік Тім (Австрія) 3545
8 (8). Кевін Андерсон (ПАР) 3345
9 (9). Джон Ізнер (США) 3125
10 (10). Давід Гоффен (Бельгія) 3020
...
57 (56). Олександр Долгополов (Україна) 966
127 (126). Сергій Стаховський (Україна) 445
271 (258). Ілля Марченко (Україна) 196
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