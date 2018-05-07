Долгополов і Стаховський втратили по одній позиції в рейтингу ATP

Олександр Долгополов

Олександр Долгополов і Сергій Стаховський втратили по одній позиції в оновленому рейтингу ATP.

Раніше повідомлялося, що Катаріна Завацька пробилася в топ-200 рейтингу WTA.

Оновлений рейтинг ATP

Станом на 7 травня

1 (1). Рафаель Надаль (Іспанія) 8770

2 (2). Роджер Федерер (Швейцарія) 8670

3 (3). Алєксандр Звєрєв (Німеччина) 5195

4 (5). Грігор Дімітров (Болгарія) 4950

5 (4). Марін Чілич (Хорватія) 4780

6 (6). Хуан Мартін дель Потро (Аргентина) 4470

7 (7). Домінік Тім (Австрія) 3545

8 (8). Кевін Андерсон (ПАР) 3345

9 (9). Джон Ізнер (США) 3125

10 (10). Давід Гоффен (Бельгія) 3020

...

57 (56). Олександр Долгополов (Україна) 966

127 (126). Сергій Стаховський (Україна) 445

271 (258). Ілля Марченко (Україна) 196