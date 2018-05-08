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84 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]08.05.2018 08:39
Чи виграє Світоліна супертурнір у Мадриді: букмекери дали прогноз
|Еліна Світоліна
Українка Еліна Світоліна вважається одним із фаворитів турніру серії WTA Premier Mandatory у Мадриді.
Про це говорять букмекерські котирування напередодні матчу українки у другому колі змагань.
Так, на її перемогу у мадридському турнірі можна поставити із коефіцієнтом 8,0. Більше шансів аналітики дають лише румунці Симоні Халеп - 6,0.
8 травня Світоліна зустрінеться у другому колі із іспанкою Карлою Суарес-Наварро. Тут букмекери вважають Еліну безсумнівним фаворитом - 1,44 проти 2,55.
Гра розпочнеться не раніше 17:00.
Нагадаємо, у першому колі Світоліна легко обіграла Алізе Корне.
Як відомо, раніше Мадрид залишили українки Леся Цуренко, яка поступилася Петрі Квітовій, та Марта Костюк - вона у боротьбі програла місцевій тенісистці.
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