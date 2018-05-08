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08.05.2018  19:16

Костюк емоційно розповіла про відсутність дитинства через теніс

Марта Костюк

15-річна Марта Костюк залишилася без дитинства через успіхи у великому тенісі.

Про це повідомляє Tennis World USA.

"Професійна кар'єра тенісистки змушує відмовлятися від того, що властиво дитинству. Цього прекрасного часу, коли ти щасливий і у тебе немає ніяких проблем. У тенісисток дуже багато обов'язків, ми стикаємося з серйозним тиском. Це складно, але мені вдається впоратися", - сказала українка.

"Я звикла, що довго не буваю вдома. Минулоріч поїхала у вересні і повернулася в середині грудня. Це було складно, психологічно складно. Після турніру в Австралії на початку лютого я була вдома лише п'ять днів", - повідомила тенісистка.

"Коли я перебуваю в Києві, я буваю зайнята з восьмої ранку до восьмої вечора. У мене фактично немає часу побути вдома, хоча мені подобається бути вдома. Іноді мені легше взагалі не приїжджати додому і пробути десь місяць", - цитує Костюк xsport.

Нагадаємо, що юна Костюк ледь не "зняла скальп" з представниці топ-10 рейтингу WTA.





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