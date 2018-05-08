Костюк емоційно розповіла про відсутність дитинства через теніс
|Марта Костюк
15-річна Марта Костюк залишилася без дитинства через успіхи у великому тенісі.
Про це повідомляє Tennis World USA.
"Професійна кар'єра тенісистки змушує відмовлятися від того, що властиво дитинству. Цього прекрасного часу, коли ти щасливий і у тебе немає ніяких проблем. У тенісисток дуже багато обов'язків, ми стикаємося з серйозним тиском. Це складно, але мені вдається впоратися", - сказала українка.
"Я звикла, що довго не буваю вдома. Минулоріч поїхала у вересні і повернулася в середині грудня. Це було складно, психологічно складно. Після турніру в Австралії на початку лютого я була вдома лише п'ять днів", - повідомила тенісистка.
"Коли я перебуваю в Києві, я буваю зайнята з восьмої ранку до восьмої вечора. У мене фактично немає часу побути вдома, хоча мені подобається бути вдома. Іноді мені легше взагалі не приїжджати додому і пробути десь місяць", - цитує Костюк xsport.
Нагадаємо, що юна Костюк ледь не "зняла скальп" з представниці топ-10 рейтингу WTA.
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