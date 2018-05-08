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08.05.2018  22:40

Хайлайти сенсаційної поразки Світоліної в Мадриді. ВІДЕО

Еліна Світоліна

Українка Еліна Світоліна завершила виступи на супертурнірі в Мадриді.

Кривдницею нашої тенісистки стала іспанка Карла Суарес-Наварро.

Нагадаємо, що на старті змагань Світоліна перемогла француженку Алізе Корне.





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