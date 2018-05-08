Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
48 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]08.05.2018 22:40
Хайлайти сенсаційної поразки Світоліної в Мадриді. ВІДЕО
|Еліна Світоліна
Українка Еліна Світоліна завершила виступи на супертурнірі в Мадриді.
Кривдницею нашої тенісистки стала іспанка Карла Суарес-Наварро.
Нагадаємо, що на старті змагань Світоліна перемогла француженку Алізе Корне.
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