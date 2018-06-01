Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Теніс
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
894 перегляди Версія для друку Коментарі  [    ]
01.06.2018  08:59

Світоліна - Бузарнеску: букмекери дали прогноз, чи вийде українка в 1/8 фіналу Roland Garros

 Еліна Світоліна

1 червня Еліна Світоліна зустрінеться у матчі 3-го кола Відкритої першості Франції проти румунки Мілаели Бузарнеску. 

Букмекери вважають українку фавориткою протистояння. 

На те, що Світоліна переможе та вийде в 1/8 фіналу турніру, можна поставити із показником 1,21. Перемога румунки котирується із коефіцієнтом 4,5. 

Гра розпочнеться не раніше 14:00.

30-річна представниця Румунії ніколи не грала проти Світоліної. 

Зазначимо, що Світоліна займає 4-е місце у рейтингу WTA, а її суперниця - 30-та. 

Раніше стало відомо, що Світоліна є однією із фавориток Roland Garros-2018.

Як відомо, у другому колі Світоліна перемогла словачку Вікторію Кузьмову.





Читай також
Цуренко слідом за Світоліною вийшла у третє коло Roland Garros, перемігши 15-у ракетку світу
Світоліна: Я знаю, що Порошенко любить теніс, і мені це дуже приємно
Найкращі моменти перемоги Світоліної над Томлянович на Ролан Гаррос. ВІДЕО
Світоліна здобула важку перемогу в першому колі Ролан Гаррос
Стало відомо, за якої умови Світоліна може очолити рейтинг WTA вже після Ролан Гаррос
Світоліна "знищувач" перших ракеток світу: унікальне досягнення української прими
Останні публікації
14.05.2018
Інше

Ставки на події в спортивному світі – нюанси

 
26.04.2018 - Андрій Твердохліб
Футбол

Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей

Іраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
 
27.03.2018

Ракетки для большого тенниса: виды и простые правила подбора

 
Усі публікації
Новини
11:57
Футбол. Легендарний італійський клуб дискваліфікують у Лізі Європи
11:26
Футбол. Стало відомо, хто із футболістів Реала не попрощався із Зіданом
10:59
Футбол. Відомий тренер: Шапаренко як для дебютанта збірної зіграв чудово
10:45
Футбол. Україна - Марокко: команда Шевченка провела найгірший матч за два роки
10:25
Футбол. Абрамович хоче продати Челсі: названо причину несподіваного рішення
09:59
Футбол. Гравець збірної України: Марокко спочатку здивувала та збентежила нас
09:39
Футбол. Вони молодці: Шевченко оцінив дебют двох молодих динамівців у збірній України
09:19
Футбол. Чому Зідан залишив Реал: в Іспанії назвали справжні причини
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
17.01.2018

Марта Костюк - український самородок. Все, що потрібно знати про юну українську тенісистку
Еліна Світоліна: український прорив
Світоліна: В Україні тенісистові піднятися складніше, ніж в Англії чи Франції
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!