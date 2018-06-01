Світоліна - Бузарнеску: букмекери дали прогноз, чи вийде українка в 1/8 фіналу Roland Garros

Еліна Світоліна

1 червня Еліна Світоліна зустрінеться у матчі 3-го кола Відкритої першості Франції проти румунки Мілаели Бузарнеску.

Букмекери вважають українку фавориткою протистояння.

На те, що Світоліна переможе та вийде в 1/8 фіналу турніру, можна поставити із показником 1,21. Перемога румунки котирується із коефіцієнтом 4,5.

Гра розпочнеться не раніше 14:00.

30-річна представниця Румунії ніколи не грала проти Світоліної.

Зазначимо, що Світоліна займає 4-е місце у рейтингу WTA, а її суперниця - 30-та.

Раніше стало відомо, що Світоліна є однією із фавориток Roland Garros-2018.

Як відомо, у другому колі Світоліна перемогла словачку Вікторію Кузьмову.