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894 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]01.06.2018 08:59
Світоліна - Бузарнеску: букмекери дали прогноз, чи вийде українка в 1/8 фіналу Roland Garros
|Еліна Світоліна
1 червня Еліна Світоліна зустрінеться у матчі 3-го кола Відкритої першості Франції проти румунки Мілаели Бузарнеску.
Букмекери вважають українку фавориткою протистояння.
На те, що Світоліна переможе та вийде в 1/8 фіналу турніру, можна поставити із показником 1,21. Перемога румунки котирується із коефіцієнтом 4,5.
Гра розпочнеться не раніше 14:00.
30-річна представниця Румунії ніколи не грала проти Світоліної.
Зазначимо, що Світоліна займає 4-е місце у рейтингу WTA, а її суперниця - 30-та.
Раніше стало відомо, що Світоліна є однією із фавориток Roland Garros-2018.
Як відомо, у другому колі Світоліна перемогла словачку Вікторію Кузьмову.
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