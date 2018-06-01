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01.06.2018  15:29

Світоліна - Бузарнеску: відео онлайн-трансляція матчу 3-го кола Ролан Гаррос

 

1 червня українка Еліна Світоліна зустрінеться із румункою Міхаелою Бузарнеску у третьому раунді Відкритої першості Франції

Матч розпочався о 15:10. 

Пряму трансляцію можна переглянути на нашому сайті.

30-річна представниця Румунії ніколи не грала проти Світоліної. 

Зазначимо, що Світоліна займає 4-е місце у рейтингу WTA, а її суперниця - 30-та. 

Раніше стало відомо, що Світоліна є однією із фавориток Roland Garros-2018.

Як відомо, у другому колі Світоліна перемогла словачку Вікторію Кузьмову.





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