Світоліна - Бузарнеску: відео онлайн-трансляція матчу 3-го кола Ролан Гаррос

1 червня українка Еліна Світоліна зустрінеться із румункою Міхаелою Бузарнеску у третьому раунді Відкритої першості Франції.

Матч розпочався о 15:10.

Пряму трансляцію можна переглянути на нашому сайті.

30-річна представниця Румунії ніколи не грала проти Світоліної.

Зазначимо, що Світоліна займає 4-е місце у рейтингу WTA, а її суперниця - 30-та.

Раніше стало відомо, що Світоліна є однією із фавориток Roland Garros-2018.

Як відомо, у другому колі Світоліна перемогла словачку Вікторію Кузьмову.