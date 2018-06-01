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01.06.2018  19:57

Світоліна розповіла, чому програла на Ролан Гаррос

Еліна Світоліна

Перша ракетка України Еліна Світоліна залишилася незадоволеною своєю грою у матчі з Міхаелою Бузарнеску.

Про це повідомила сама тенісистка 

1 червня українка сенсаційно залишила Ролан Гаррос.

"Я не так багато знала про Бузарнеску. Дивилася трохи відео, як вона грає, тому трохи знала чого очікувати. Але сьогодні я сама була просто виключена, не могла знайти свій ритм, свою гру" - говорить Еліна.

"Не було проблем з тим, що вона лівша, неважливо лівша чи правша, вона хороший гравець. Не було чинником і те, що це турнір Великого Шолома, а не змагання в турі" - продовжує тенісистка.

"Чи були помилки в підготовці до Шолому? Не знаю, це треба обговорити з командою. Сьогодні була незрозуміла ситуація" - цитує Світоліну tribuna.com.

Нагадуємо, що Цуренко та Кіченок залишили Ролан Гаррос у парному розряді.

Раніше Козлова не змогла пробитися в третє коло Ролан Гаррос.





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