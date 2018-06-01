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01.06.2018  21:52

Світоліна має шанси залишитися на четвертому місці світового рейтинга

Еліна Світоліна

Еліна Світоліна може залишитися четвертою ракеткою світу незважаючи на програш у третьому колі Roland Garros.

Еліна не зуміла захистити торішні бали за вихід в чвертьфінал і втратить 300 балів і світовому рейтингу, але має всі шанси залишитися на четвертій сходинці, на якій вона починала турнір.

Теоретично обійти Світоліну можуть тільки чотири тенісистки: Каролін Гарсія, Кароліна Плішкова, Петра Квітова і Слоан Стівенс. Стівенс для цього потрібно доходити до фіналу, іншим вистачить півфіналу.

Найгірший варіант для українки - сьоме місце, так як по сітці Квітова і Стівенс зіграють в 1/8 фіналу, так що в півфінал можуть вийти тільки троє з чотирьох тенісисток, повідомляє isport.ua.

Нагадуємо, що Світоліна розповіла, чому програла на Ролан Гаррос.

Крім того, Стаховський у боротьбі програв Звєрєву та залишив Roland Garros.





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