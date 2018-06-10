Симона Халеп: маловідомі факти з життя тріумфаторки Ролан Гаррос-2018. ФОТО





Напередодні, парша ракетка світу Симона Халеп здійснила свою мрію, вигравши перший у своїй кар'єрі турнір із серії Grand Slam.

У фінальному поєдинку Ролан Гаррос румунка у трьох сетах здолала американку Слоан Стівенс (3:6, 6:4, 6:1).

Переможниця юніорського Ролан Гаррос - 2008

У фінальному поєдинку перемогла свою співвітчизницю Єлєну Богдан 2:1, хоча на той час, саме суперниця Симони вважалася більш переспективною.

Операція по зменшенню грудей

На початку своєї кар'єри Халеп притягувала вболівальників, особливо чоловічої статі, не лише своїм тенісним талантом, а й грудьми 6-го розміру.

Молода румунка збирала аншлаги на багатьох стадіонах світу та отримувала wild card, як подейкують саме через розмір грудей.

Але така увага публіки та безліч роликів в інтернеті негативно позначалися на спрортивних результатах.

Симона Халеп до операції

До того ж груди такого розміру елементарно заважали Симоні повноцінно рухатися на корті.

І от у 2009 році Халеп зробила пластичну операцію, чим засмутила левову частину своїх прихильників серед чоловіків.

Не любить публічності

Симона веде дуже закритий спосіб життя. Румунка зовсім Марія Шарапова. Халеп з великими труднощами звикала до зіркового статусу.

У WTA особливу увагу приділяють гравцям з Топ-10.

Коли румунка в 2013 році тільки увійшла в еліту, їй довелося давати велику кількість інтерв'ю, але Симона виявилася до цього зовсім не готова - рівень англійської був зовсім на сумному рівні.

Зараз Симона говорить цілком пристойно, але інтерв'ю всі нудні і одноманітні.Не знайдете ви сенсацій і в її соціальних мережах.

❤️❤️❤️ Публикация от Simona Halep (@simonahalep) 22 Май 2018 в 1:35 PDT

Халеп викладає світлини з тренувань і зі своєю сім'єю. Вечірки, клуби і гучні історії - не про Симону.

Загадковим залишається і її особисте життя.

Не спілкується з екс-першою ракеткою світу Марією Шараповою

"Я не маю комплексів щодо Марії. Просто мені не подобається її гра. Крім того, Шарапова - єдина тенісистка, з якою я ніколи не розмовляла. Марія, взагалі, ні з ким не спілкується", - зізнається румунка.

Попрощалася з тренером через смс

Свого часу тренером румунки був місцевий спеціаліст Адріан Марку. Саме завдяки йому, Симона вийшла на новий рівень свої ігрових кондицій.

Але їхнє співробітництво було нетривалим. Халеп звільнила свого тренера, написавши йому смс.

Надає перевагу природній красі

Якось тенісистка зізналася, що вона не прихильниця такої краси, оскільки вважає за краще природність. А певні проблеми зі шкірою остаточно переконали її відмовитися від косметики, оскільки дуже складно зробити так, щоб шкіра залишалася чистою.

Програла 8 фіналів поспіль

До тріумфу на РГ-2018 румунка програла вісім фіналів поспіль, у тому числі на Австраліан Опен-2018, поступившись Каролін Возняцкі.

Стопами легендарного американця

Тренером Симони Халеп є Даррен Кехілл, колишній наставник легендарного Андре Агассі.

Симона Халеп з наставником Дерреном Кехіллом

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