15-річна українка стала переможцем турніру ITF Pro Circuit

Дар'я Лопатецька

15-річна українська тенісистка Дарина Лопатецька стала тріумфатором турніру ITF в Туреччині.

У вирішальному поєдинку Лопатецька здолала представницю Болгарії Юлію Стаматову 6: 2, 7: 6.

Дарина стала першою тенісисткою 2003 року народження, яка перемогла у фіналі професійного турніру.Цікаво, що суперниця Дарини у фіналі старша за неї на 10 років. Лопатецька виграла 15 тис доларів та отримає свої перші очки в рейтингу WTA.

ITF Pro Circuit

Туреччина, Анталья

Призовий фонд – € 15 000

Ґрунт, одиночний розряд

Фінал

Жінки

10 червня

Дарина Лопатецька (Україна) – Юлія Стаматова (Болгарія) 6:2, 7:6

Нагадаємо, що Лопатецька стала чемпіонкою Європи серед 14-річних.



Також повідомляємо, що Світоліна втратила позицію в рейтингу WTA.