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245 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]10.06.2018 14:20
15-річна українка стала переможцем турніру ITF Pro Circuit
|Дар'я Лопатецька
15-річна українська тенісистка Дарина Лопатецька стала тріумфатором турніру ITF в Туреччині.
У вирішальному поєдинку Лопатецька здолала представницю Болгарії Юлію Стаматову 6: 2, 7: 6.
Дарина стала першою тенісисткою 2003 року народження, яка перемогла у фіналі професійного турніру.Цікаво, що суперниця Дарини у фіналі старша за неї на 10 років. Лопатецька виграла 15 тис доларів та отримає свої перші очки в рейтингу WTA.
ITF Pro Circuit
Туреччина, Анталья
Призовий фонд – € 15 000
Ґрунт, одиночний розряд
Фінал
Жінки
10 червня
Дарина Лопатецька (Україна) – Юлія Стаматова (Болгарія) 6:2, 7:6
Нагадаємо, що Лопатецька стала чемпіонкою Європи серед 14-річних.
Також повідомляємо, що Світоліна втратила позицію в рейтингу WTA.
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