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252 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]10.06.2018 18:32
Світоліна в топ-5 тенісисток WTA за цікавим показником
|Еліна Світоліна
Еліна Світоліна утримує п'яту позицію за кількістю виграних під нуль сетів в WTA, починаючи з 2014 року.
За 4,5 сезони перша ракетка України 26 раз вигравала сухий сет. Найчастіше це виходило робити тільки у Каролін Возняцкі (46), Симони Халеп (37), Агнешки Радванської (33) і Гарбіньє Мугуруси (31).
#random pic.twitter.com/j3iaPrfvMk— KleineBiere (@StatsWTA) 10 червня 2018 р.
Відзначимо, що за даний проміжок часу Світоліна 58 разів вигравала партію з рахунком 6:1. Тут вона також замикає топ-5.
Раніше Еліна розповіла, що її доходи від спонсорів наближаються до суми призових за рік.
Також Світоліна зізналася, за кого б вийшла заміж.
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