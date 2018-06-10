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10.06.2018  18:32

Світоліна в топ-5 тенісисток WTA за цікавим показником

Еліна Світоліна

Еліна Світоліна утримує п'яту позицію за кількістю виграних під нуль сетів в WTA, починаючи з 2014 року.
 
За 4,5 сезони перша ракетка України 26 раз вигравала сухий сет. Найчастіше це виходило робити тільки у Каролін Возняцкі (46), Симони Халеп (37), Агнешки Радванської (33) і Гарбіньє Мугуруси (31).

Відзначимо, що за даний проміжок часу Світоліна 58 разів вигравала партію з рахунком 6:1. Тут вона також замикає топ-5.

Раніше Еліна розповіла, що її доходи від спонсорів наближаються до суми призових за рік.

Також Світоліна зізналася, за кого б вийшла заміж.





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