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10.06.2018  19:18

Надаль у фіналі Ролан Гаррос обіграв Тіма і взяв 11-й титул

Рафаель Надаль

Перша ракетка світу іспанець Рафаель Надаль у фіналі Ролан Гаррос обіграв австрійця Домініка Тіма.

Титул в Парижі став для Надаля 11-м в кар'єрі.

Завдяки перемозі на турнірі іспанець заробив 2 200 000 євро і отримає 2000 очок рейтингу.

Всього у Надаля тепер 17 перемог на Grand Slam, він займає друге місце в історії, поступаючись лише Роджеру Федереру.

Раніше повідомлялося, що Надаль зберіг перевагу над Федерером у рейтингу ATP.

Напередодні у жінок Халеп виграла Ролан Гаррос, перемігши Стівенс.

Roland Garros

Париж, Франція

Призовий фонд – € 14 812 000

Ґрунт, одиночний розряд

Фінал

Рафаель Надаль (Іспанія) - Домінік Тім (Австрія) 6:4, 6:3, 6:2





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