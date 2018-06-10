Надаль у фіналі Ролан Гаррос обіграв Тіма і взяв 11-й титул
|Рафаель Надаль
Перша ракетка світу іспанець Рафаель Надаль у фіналі Ролан Гаррос обіграв австрійця Домініка Тіма.
Титул в Парижі став для Надаля 11-м в кар'єрі.
Завдяки перемозі на турнірі іспанець заробив 2 200 000 євро і отримає 2000 очок рейтингу.
Всього у Надаля тепер 17 перемог на Grand Slam, він займає друге місце в історії, поступаючись лише Роджеру Федереру.
Раніше повідомлялося, що Надаль зберіг перевагу над Федерером у рейтингу ATP.
Напередодні у жінок Халеп виграла Ролан Гаррос, перемігши Стівенс.
Roland Garros
Париж, Франція
Призовий фонд – € 14 812 000
Ґрунт, одиночний розряд
Фінал
Рафаель Надаль (Іспанія) - Домінік Тім (Австрія) 6:4, 6:3, 6:2
Vamos, Rafa! Nadal d. Thiem 64 63 62 to end another epic #RolandGarros.— ATP World Tour (@ATPWorldTour) 10 червня 2018 р.
✅ 1️⃣1️⃣th #RolandGarros 🏆
✅ 1️⃣7️⃣th Grand Slam 🏆
✅ 8️⃣6️⃣-2️⃣ in Paris
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