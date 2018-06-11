Світоліна втратила четверту сходинку в рейтингу WTA
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В оновленому рейтингу WTA поліпшили позиції Катерина Козлова та Леся Цуренко, Світоліна опустилася на один пункт.
Нещодавно був завершений турнір Ролан Гаррос у Франції, результати якого внесли корективи в існуючий рейтинг.
Так, Козлова, яка поступилася вже в другому колі Ролан Гаррос, піднялася на 2 позиції і зараз посідає 65-те місце.
Цуренко пройшла в 4-те коло, де не змогла продовжити матч. Результати українки дозволили їй піднятися на 5 позицій у рейтингу і наразі вона посідає 34 сходинку.
У той же час 1-ша ракетка України через невдалий виступ опустилася з 4-го на 5-те місце загального заліку.
Бондаренко поступилася вже в першому колі турніру і втратила 9 позицій.
Калініна та Костюк не пройшли кваліфікацію турніру, що, в цілому не вплинуло на позицію першої (126 сходинка). Костюк, у свою чергу піднялася на 8 позицій та посідає 133 місце.
Перша десятка рейтингу виглядає наступним чином:
Оновлений рейтинг WTA
Станом на 11 червня
1 (1). Сімона Халеп (Румунія) 7970
2 (2). Каролін Возняцкі (Данія) 6745
3 (3). Гарбіньє Мугуруса (Іспанія) 6550
4 (10). Слоун Стівенс (США) 5463
5 (4). Еліна Світоліна (Україна) 5205
6 (7). Каролін Гарсія (Франція) 4970
7 (6). Кароліна Плішкова (Чехія) 4685
8 (8). Петра Квітова (Чехія) 4610
9 (9). Вінус Вільямс (США) 3971
10.(13) Медісон Кіз США) 3536
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34 (39). Леся Цуренко (Україна) 1365
65 (67). Катерина Козлова (Україна) 900
90 (81). Катерина Бондаренко (Україна) 748
126 (126). Ангеліна Калініна (Україна) 473
133 (141). Марта Костюк (Україна) 442
140 (145). Даяна Ястремська (Україна) 409
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