Українські тенісисти синхронно втратили позиції в оновленому рейтингу ATP
|Олександр Долгополов
Перша ракетка України Олександр Долгополов опустився відразу на 8 позицій оновленого рейтингу АТР.
Інший українець Сергій Стаховський опустився на 4 сходинки.
Рейтинг АТР
Станом на 11 червня
1 (2). Рафаель Надаль (Іспанія) 8770
2 (1). Роджер Федерер (Швейцарія) 8670
3 (3). Алєксандр Звєрєв (Німеччина) 5965
5 (4). Марін Чилич (Хорватія) 4950
6 (5). Грігор Дімітров (Болгарія) 4870
4 (6). Хуан Мартін дель Потро (Аргентина) 5080
8 (7). Кевін Андерсон (ПАР) 3635
7 (8). Домінік Тім (Австрія) 3835
9 (10). Давід Гоффен (Бельгія) 3110
10 (9). Джон Ізнер (США) 3070
...
62 (54). Олександр Долгополов (Україна) 905
133 (129). Сергій Стаховський (Україна) 424
276 (272). Ілля Марченко (Україна) 196
Нагадуємо, раніше Долгополов знявся з чергового турніру.
До цього Стаховський у жорсткій манері висловився про непричасність спорта до політики.
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