Українські тенісисти синхронно втратили позиції в оновленому рейтингу ATP

Олександр Долгополов

Перша ракетка України Олександр Долгополов опустився відразу на 8 позицій оновленого рейтингу АТР.

Інший українець Сергій Стаховський опустився на 4 сходинки.

Рейтинг АТР

Станом на 11 червня

1 (2). Рафаель Надаль (Іспанія) 8770

2 (1). Роджер Федерер (Швейцарія) 8670

3 (3). Алєксандр Звєрєв (Німеччина) 5965

5 (4). Марін Чилич (Хорватія) 4950

6 (5). Грігор Дімітров (Болгарія) 4870

4 (6). Хуан Мартін дель Потро (Аргентина) 5080

8 (7). Кевін Андерсон (ПАР) 3635

7 (8). Домінік Тім (Австрія) 3835

9 (10). Давід Гоффен (Бельгія) 3110

10 (9). Джон Ізнер (США) 3070

...

62 (54). Олександр Долгополов (Україна) 905

133 (129). Сергій Стаховський (Україна) 424

276 (272). Ілля Марченко (Україна) 196

Нагадуємо, раніше Долгополов знявся з чергового турніру.

До цього Стаховський у жорсткій манері висловився про непричасність спорта до політики.