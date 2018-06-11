Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Теніс
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
96 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
11.06.2018  14:00

Українські тенісисти синхронно втратили позиції в оновленому рейтингу ATP

Олександр Долгополов

Перша ракетка України Олександр Долгополов опустився відразу на 8 позицій оновленого рейтингу АТР.

Інший українець Сергій Стаховський опустився на 4 сходинки.

Рейтинг АТР

Станом на 11 червня

1 (2). Рафаель Надаль (Іспанія) 8770
2 (1). Роджер Федерер (Швейцарія) 8670
3 (3). Алєксандр Звєрєв (Німеччина) 5965
5 (4). Марін Чилич (Хорватія) 4950
6 (5). Грігор Дімітров (Болгарія) 4870
4 (6). Хуан Мартін дель Потро (Аргентина) 5080
8 (7). Кевін Андерсон (ПАР) 3635
7 (8). Домінік Тім (Австрія) 3835
9 (10). Давід Гоффен (Бельгія) 3110
10 (9). Джон Ізнер (США) 3070

...

62 (54). Олександр Долгополов (Україна) 905
133 (129). Сергій Стаховський (Україна) 424
276 (272). Ілля Марченко (Україна) 196

Нагадуємо, раніше Долгополов знявся з чергового турніру.

До цього Стаховський у жорсткій манері висловився про непричасність спорта до політики.





Читай також
Світоліна в топ-5 тенісисток WTA за цікавим показником
Долгополов зіграє з суперзіркою світового тенісу в першому колі Рима
Костюк: Тепер я зрозуміла по-справжньому, як важко грати у теніс
Світоліна: Я знаю, що Порошенко любить теніс, і мені це дуже приємно
Надія українського тенісу претендує на відзнаку від WTA. ВІДЕО
Останні публікації
11.06.2018
Бокс

По стопах Ломаченка або хто такий чемпіон світу у найлегшій вазі Артем Далакян. ФОТО. ВІДЕО

17 червня у Києві українець Артем Далакян буде захищати титул чемпіона світу WBA у найлегшій ваговій категорії
 
11.06.2018 - Вячеслав Твердохліб
ЧС-2018

Божествений хвостик у США та геніальний Зідан у фіналі домашньої першості. Історія чемпіонатів світу

Вперше в історії світового футболу проведення чемпіонату довірили країні, де футбол не був і не є спортом № 1. Проте, турнір вдався, а рекорд відвідуваності, встановлений в США, не перевершений до цих пір, незважаючи навіть на збільшення числа учасників фінальної стадії чемпіонату світу.
 
11.06.2018 - Вячеслав Твердохліб
ЧС-2018

"Рука Бога", крах надій команди Лобановського та величний Франц Беккенбауер. Історія чемпіонатів світу. ФОТО. ВІДЕО

Багато хто називає цей чемпіонат світу турніром Дієго Марадони. Можна сперечатися і не погоджуватися з цією думкою, але факт залишається фактом ‐ ні до, ні після цього роль одного гравця в перемозі команди на світовій першості не була такою значною.
 
Усі публікації
Новини
15:10
ЧС-2018. Букмекери назвали фаворита Мундіалю
14:55
Бокс. Список можливих суперників Ломаченка поповнився черговим боксером
14:27
Футбол. Відомий український форвард в Іспанії потрапив до символічної збірної
14:24
Футбол. Божевілля у Другій лізі: цілий ряд команд не отримали атестати
14:00
Теніс. Українські тенісисти синхронно втратили позиції в оновленому рейтингу ATP
13:41
ЧС-2018. Європарламент закликатиме бойкотувати ЧС в Росії
13:15
Футбол. Через поведінку фанатів Динамо отримало 500 тис гривень штрафу і матч без глядачів
12:51
Футбол. Форвард клубу Першої ліги потрапив у важку автокатастрофу
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
10.06.2018

Симона Халеп: маловідомі факти з життя тріумфаторки Ролан Гаррос-2018. ФОТО
Марта Костюк - український самородок. Все, що потрібно знати про юну українську тенісистку
Еліна Світоліна: український прорив
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!