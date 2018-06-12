Світоліній на Ролан Гаррос забракло впевненості, але вона зробить правильні висновки - капітан збірної України

Капітан збірної України Михайло Філіма проаналізував виступи Еліни Світоліної та Лесі Цуренко на Відкритій першості Франції у 2018 році.





Ролан Гаррос фактично завершився для більшості українських вболівальників на стадії 1/8 фіналу, коли виступи на турнірі припинила Леся Цуренко. Прикра травма у грі з Гарбіньє Мугурусою завадила їй продовжити успішні виступи у Парижі.

До цього усіх нас очікувало розчарування з приводу виступів найбільшої надії України Еліни Світоліної. Що саме завадило їй виступити краще та виправдати статус фаворита, ми спитали у капітана збірної України Михайла Філіми.

- За результатом та за її станом було видно, що вона добре підготувалася до Ролан Гаррос та до ґрунтового сезону, - каже Філіма. - Власне це підтвердили і її виступи у Римі, де вона показала фантастичний теніс, адже захищати титул завжди важче, ніж завойовувати новий. Але чому вона не змогла обіграти, скажімо так, не дуже відому тенісистку, важко сказати. Гранд Слем - це завжди важко. Тим більше Еліна відчувала психологічний тиск через ті очікування, які було покладено на неї. Та й сама вона напевно розуміла, що гра на грунті дозволяла розраховувати на півфінал або ж навіть фінал та перемогу. Можливо вона не впоралася із цим тиском, а можливо щось її турбувало у цей момент. А іноді буває таке, що суперник просто кращий за тебе у конкретному матчі і показує саме у цей день свою найкращу гру.

Взагалі Еліна демонструє універсальний теніс, добре грає у захисті і вже доволі непогано діє в атаці. Єдине, напевно, що не виходить повністю - гра зльоту у дограваннях. Але у цьому конкретному матчі їй забракло впевненості. Впевненості у своїх ударах...ключовим моментом я б назвав четвертий гейм у другому сеті, коли Світоліна могла робити рахунок 3:1, а врешті-решт він став 2:2, і потім було же важко повернутися у гру.

- Після Ролан Гаррос ще актуальнішим стає питання, чому саме на Гранд Слемах Еліна не може ніяк проявити себе. Тут вже і з Симоною Халеп порівняння напрошуються. На вашу думку, вона зможе у найближчий час зламати неприємну для себе традицію?

- Я сподіваюся, що зможе. До речі, вже проводили паралелі не лише із Халеп, а й з Александром Звєрєвим (німецький тенісист, третя ракетка світу - ред.). Це вже гравець топ-рівня, але на Гранд Слемах поки не може проявити себе. У Парижі так склалося, що у нього були важкі матчі на старті - три п'ятисетовика, і з Тімом у нього вже не було сил (мається на увазі матч 1/4 фіналу, в якому німець поступився у трьох сетах - ред.).

Тому, повертаючись до Еліни, я сподіваюся, що вона зможе проаналізувати, що не так відбувається саме у найбільш відповідальні моменти і зробить правильні висновки. З нею працює хороша команда і у будь-якому разі вона рухається у правильному напрямку і вже демонструє результати, що заслуговують на повагу. Так, вона трохи втратила позиції у рейтингу, але я думаю, що це питання часу, щоб відновити їх. У неї все попереду.

- Раніше більшість невдач українських гравців пояснювали тим, що вони гарно грають лише на ґрунті. І в цілому, якщо згадати того ж Андрія Медведєва, то це було слушне зауваження. А зараз ця тенденція змінилася? Особливо, якщо говорити про Світоліну...

- У мене тут двояка думка. З одного боку її команда робить ставку на ґрунт, вважаючи, що вона саме гравець для цього покриття. З іншого, вона непогано грає на харді. І тут важливо ось що: не тільки на якому покритті ти граєш, а де саме, у якому місті. Ось, наприклад, Домінік Тім здолав Надаля у Мадриді. Це не просто так, там - висота, там м'яч вище відскакує та швидше летить після відскоку. І це дуже впливає на гру. Іншим словом, ґрунтове покриття у Мадриді та Парижі - дуже відрізняються і у підсумку ми бачимо абсолютно інші матчі між однаковими суперниками (мається на увазі протистояння Тіма та Надаля у фіналі РГ-2018, в якому іспанець не помітив суперника - ред.).

Те саме і з хардом - важливо чи це хард у залі чи на вулиці. Хардові покриття до того ж бувають швидкими або повільними. Також залежить і те, якими м'ячами на ньому граєш. Тому тут важко виділити якісь тенденції. Єдине що - дуже специфічне покриття для наших гравців - трава, яка в Україні лише недавно з'явилася у Харкові у клубі Superior. Але ж трав'яний сезон дуже короткий - лише 3-4 тижні. І тут на перший план виходить те, як гравець перелаштовується на траву, а також, як він грає зльоту, дограє зльоту та володіє різаним ударом. Але зараз є така тенденція, що травму спеціально уповільнюють.

- Леся Цуренко дійшла по турнірній сітці найдальше за усіх українок. Але емоції від вдалого виступи були зіпсовані травмою та достроковим завершенням матчу 1/8 фіналу...

- З приводу Лесі я скажу, що вона показала хороший результат. Адже після невдач, особливо у командних змаганнях, багато гравців ламаються взагалі (Філіма має на увазі гру у Кубку Федерації між Канадою та Україною, в якій невдало виступила у тому числі і Цуренко - ред.). Їй було нелегко декілька тижнів, але вона спромоглася вийти із цього стану. Ми зустрічалися у Києві через три тижні (після гри із Канадою - ред.), і я бачив її стан. Але скажу, що незважаючи на поразку, у мене немає ніяких претензій до дівчат, вони показали все, що могли, а головне - боролися до останнього за кожний м'яч. Я їм дуже вдячний за це.

Добре, що вона вийшла на хороший рівень на Ролан Гаррос, але на жаль, їй завадила травма. При цьому це доволі рідкісна травма, адже вона перед грою та на розминці не відчувала ніяких проблем. Тому це можна віднести до розряду "це спорт і таке трапляється".

- Як вважаєте, Леся вже готова до більш якісного прориву у грі та, що найголовніше, у рейтингу?

- Я думаю, що це реально, адже вона гравець високого рівня. І що важливо - вона справжній професіонал своєї справи і приділяє багато уваги будь-яким дрібницям. Просто у рейтингу WTA дуже важко пробиватися у перші три десятки. Для цього необхідно демонструвати стабільну гру протягом усього сезону, добре виступати на топ-турнірах. Але за своєю грою та ментально - Леся гравець високого рівня. Сподіваюся, вона зможе просунутися вгору, і нехй їй щастить у цьому.

- Як вплине на її гру зміна тренера?

- Це завжди палиця на два кінці. З одного боку можливо відбудеться якийсь поштовх, а можливо те, що вони робили раніше і їй підходило, зіпсується. Насправді необхідно чимало часу, щоб побачити, що необхідно змінювати. У будь-якому випадку, у кожного тренера своя методика, але якщо це спеціаліст висого рівня, то він знає, як треба тренувати, щоб не зіпсувати те, що гравець вмів та вміє робити добре. Тому зараз у Лесі доволі небезпечний період. Головне, щоб із новим тренером не стало гірше, ніж було...

- Як думаєте, чому після чудової перемоги над Остапенко не змогла пройти далі по турніру Катерина Козлова? Адже такі успіхи дають наснаги на наступні звершення...

- Тут ключовий момент, що перемога над чинною переможницею турніру дала їй стільки позитивних емоцій, що вона просто не змогла впоратися з ними. Або можливо зіграла у наступному колі просто гірше, ніж у першому. Тим більше слід не забувати, що перед Ролан Гаррос у неї була травма, тому вона не мала стабільної ігрової практики. Але як би там не було, Козлова виступила у Парижі добре...

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