Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Теніс
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
463 перегляди Версія для друку Коментарі  [    ]
12.06.2018  13:11

Чому Світоліна не змогла виграти Roland Garros-2018: названо причини невдачі українки

 Еліна Світоліна

Під час виступів на Відкритій першості Франції Еліні Світоліній забракло впевненості у власних силах. 

Таку заяву, коментуючи завершення українкою виступів на Ролан Гаррос-2018 у третьому колі, в інтерв'ю Чемпіону зробив капітан збірної України Михайло Філіма.

"За результатами та за її станом було видно, що вона добре підготувалася до Ролан Гаррос та до ґрунтового сезону. Власне це підтвердили і її виступи у Римі, де вона показала фантастичний теніс. Чому вона не змогла обіграти, скажімо так, не дуже відому тенісистку, важко сказати", - вважає спеціаліст. 

"Гранд Слем - це завжди важко. Тим більше Еліна відчувала психологічний тиск через ті очікування, які було покладено на неї. Та й сама вона напевно розуміла, що гра на грунті дозволяла розраховувати на півфінал або ж навіть фінал та перемогу. Можливо вона не впоралася із цим тиском, а можливо щось її турбувало у цей момент. А іноді буває таке, що суперник просто кращий за тебе у конкретному матчі і показує саме у цей день свою найкращу гру", - каже Філіма.

Нагадаємо, Світоліна поступилася 33-й ракетці світу, румунці Міхаелі Бузанеску 4:6, 5:7 і не змогла вийти в 1/8 фіналу. При цьому, у розіграші турніру у 2017-му вона дійшла до чвертьфіналу. 

Філіма звернув увагу на те, що Світоліній забракло впевненості у її атакувальних діях. 

"Взагалі Еліна демонструє універсальний теніс, добре грає у захисті і вже доволі непогано діє в атаці. Єдине, напевно, що не виходить повністю - гра зльоту у дограваннях. Але у цьому конкретному матчі їй забракло впевненості. Впевненості у своїх ударах...ключовим моментом я б назвав четвертий гейм у другому сеті, коли Світоліна могла робити рахунок 3:1, а врешті-решт він став 2:2, і потім було же важко повернутися у гру", - резюмував тренер. 

Більше про виступи українок на РГ-2018 читайте у матеріалі Чемпіона Світоліній на Ролан Гаррос забракло впевненості, але вона зробить правильні висновки - капітан збірної України 

Раніше стало відомо, що через ранній виліт на Відкритій першості Франції Еліна Світоліна втратила 4-е місце у рейтингу WTA.





Читай також
Світоліна: Доходи від спонсорів наближаються до суми призових за рік
Перед Вімблдоном Світоліна виступить на турнірі у Бірмінгемі
Світоліна зізналася, за кого б вийшла заміж
Світоліна: Я знаю, що Порошенко любить теніс, і мені це дуже приємно
Переможна хода триває: Світоліна впевнено вийшла до 3-го кола Ролан Гаррос
Останні публікації
12.06.2018 - Артем Ананьєвський
Теніс

Світоліній на Ролан Гаррос забракло впевненості, але вона зробить правильні висновки - капітан збірної України

Капітан збірної України Михайло Філіма проаналізував виступи Еліни Світоліної та Лесі Цуренко на Відкритій першості Франції у 2018 році.
 
12.06.2018 - Вячеслав Твердохліб
ЧС-2018

Неймовірна Бразилія та перший в історії Мундіаль для України. ФОТО. ВІДЕО

 
11.06.2018
Бокс

По стопах Ломаченка або хто такий чемпіон світу у найлегшій вазі Артем Далакян. ФОТО. ВІДЕО

17 червня у Києві українець Артем Далакян буде захищати титул чемпіона світу WBA у найлегшій ваговій категорії
 
Усі публікації
Новини
14:27
Футбол. Екс-нападник Динамо може перейти до складу новачка УПЛ
14:13
Бокс. Легендарний Мейвезер не вважає Ломаченка найкращим у світі
13:47
Футбол. Десна підписала досвідченого захисника
13:19
Футбол. Алієв більше не тренуватиме ФК Хмельницький
13:11
Теніс. Чому Світоліна не змогла виграти Roland Garros-2018: названо причини невдачі українки
12:52
Футбол. Агент захисника, якого сватали в Динамо, проведе переговори зі Спартаком
12:17
Бокс. Суперник Далакяна прибув до Києва
11:54
Футбол. Гравець, яким цікавиться Шахтар, розірвав контракт зі своїм клубом
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
12.06.2018

Світоліній на Ролан Гаррос забракло впевненості, але вона зробить правильні висновки - капітан збірної України
Капітан збірної України Михайло Філіма проаналізував виступи Еліни Світоліної та Лесі Цуренко на Відкритій першості Франції у 2018 році.
Симона Халеп: маловідомі факти з життя тріумфаторки Ролан Гаррос-2018. ФОТО
Марта Костюк - український самородок. Все, що потрібно знати про юну українську тенісистку
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!