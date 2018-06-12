Чому Світоліна не змогла виграти Roland Garros-2018: названо причини невдачі українки

Еліна Світоліна

Під час виступів на Відкритій першості Франції Еліні Світоліній забракло впевненості у власних силах.

Таку заяву, коментуючи завершення українкою виступів на Ролан Гаррос-2018 у третьому колі, в інтерв'ю Чемпіону зробив капітан збірної України Михайло Філіма.

"За результатами та за її станом було видно, що вона добре підготувалася до Ролан Гаррос та до ґрунтового сезону. Власне це підтвердили і її виступи у Римі, де вона показала фантастичний теніс. Чому вона не змогла обіграти, скажімо так, не дуже відому тенісистку, важко сказати", - вважає спеціаліст.

"Гранд Слем - це завжди важко. Тим більше Еліна відчувала психологічний тиск через ті очікування, які було покладено на неї. Та й сама вона напевно розуміла, що гра на грунті дозволяла розраховувати на півфінал або ж навіть фінал та перемогу. Можливо вона не впоралася із цим тиском, а можливо щось її турбувало у цей момент. А іноді буває таке, що суперник просто кращий за тебе у конкретному матчі і показує саме у цей день свою найкращу гру", - каже Філіма.

Нагадаємо, Світоліна поступилася 33-й ракетці світу, румунці Міхаелі Бузанеску 4:6, 5:7 і не змогла вийти в 1/8 фіналу. При цьому, у розіграші турніру у 2017-му вона дійшла до чвертьфіналу.

Філіма звернув увагу на те, що Світоліній забракло впевненості у її атакувальних діях.

"Взагалі Еліна демонструє універсальний теніс, добре грає у захисті і вже доволі непогано діє в атаці. Єдине, напевно, що не виходить повністю - гра зльоту у дограваннях. Але у цьому конкретному матчі їй забракло впевненості. Впевненості у своїх ударах...ключовим моментом я б назвав четвертий гейм у другому сеті, коли Світоліна могла робити рахунок 3:1, а врешті-решт він став 2:2, і потім було же важко повернутися у гру", - резюмував тренер.

Більше про виступи українок на РГ-2018 читайте у матеріалі Чемпіона Світоліній на Ролан Гаррос забракло впевненості, але вона зробить правильні висновки - капітан збірної України.

Раніше стало відомо, що через ранній виліт на Відкритій першості Франції Еліна Світоліна втратила 4-е місце у рейтингу WTA.