Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
56 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]12.06.2018 17:55
18-річна Ястремська не вийшла в друге коло турніру в Манчестері
|Даяна Ястремська
Даяна Ястремська програла дебютний матч на змаганнях у Манчестері.
Кривдницею українки стала чемпіонка юніорського Вімблдона Клер Лю.
Американці знадобилося два сети, щоб не пустити Ястремську в наступний раунд 100-тисячника.
Даяна Ястремська (Україна) - Клер Лю (США) 6:7(5), 4:6
Нагадаємо, що Даяна Ястремська відсвяткувала 18-річчя гучною вечіркою з дорогим шампанським та вишуканими сукнями. ФОТО. ВІДЕО.
Також повідомлялося, що Ястремька піднялася на 5 позицій в рейтингу WTA.
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