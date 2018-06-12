18-річна Ястремська не вийшла в друге коло турніру в Манчестері

Даяна Ястремська

Даяна Ястремська програла дебютний матч на змаганнях у Манчестері.

Кривдницею українки стала чемпіонка юніорського Вімблдона Клер Лю.

Американці знадобилося два сети, щоб не пустити Ястремську в наступний раунд 100-тисячника.

Даяна Ястремська (Україна) - Клер Лю (США) 6:7(5), 4:6

Нагадаємо, що Даяна Ястремська відсвяткувала 18-річчя гучною вечіркою з дорогим шампанським та вишуканими сукнями. ФОТО. ВІДЕО.

Також повідомлялося, що Ястремька піднялася на 5 позицій в рейтингу WTA.