Це лише питання часу: Світоліній прогнозують повернення втрачених позицій

Еліна Світоліна

Еліна Світоліна втратила позиції у рейтингу WTA через невдалий виступ на Ролан Гаррос-2018, проте невдовзі вона повернеться у боротьбу за вершину світового тенісу.

Таку думку в інтерв'ю Чемпіону висловив капітан збірної України Михайло Філіма.

"Я сподіваюся, що вона зможе проаналізувати, що не так відбувається саме у найбільш відповідальні моменти і зробить правильні висновки. З нею працює хороша команда і у будь-якому разі вона рухається у правильному напрямку і вже демонструє результати, що заслуговують на повагу", - каже спеціаліст.

"Так, вона трохи втратила позиції у рейтингу, але я думаю, що це питання часу, щоб відновити їх. У неї все попереду", - вважає Філіма.

Нагадаємо, Світоліна поступилася 33-й ракетці світу, румунці Міхаелі Бузанеску 4:6, 5:7 і не змогла вийти в 1/8 фіналу.

При цьому, у розіграші турніру у 2017-му вона дійшла до чвертьфіналу, тож не змогла захистити у рейтингу велику кількість очок, що і стало причиною переміщення з 4-го на 5-е місце у рейтингу WTA.

Більше про виступи українок на РГ-2018 читайте у матеріалі Чемпіона - Світоліній на Ролан Гаррос забракло впевненості, але вона зробить правильні висновки - капітан збірної України.