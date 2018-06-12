Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Теніс
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
164 перегляди Версія для друку Коментарі  [    ]
12.06.2018  19:40

Це лише питання часу: Світоліній прогнозують повернення втрачених позицій

 Еліна Світоліна

Еліна Світоліна втратила позиції у рейтингу WTA через невдалий виступ на Ролан Гаррос-2018, проте невдовзі вона повернеться у боротьбу за вершину світового тенісу.

Таку думку в інтерв'ю Чемпіону висловив капітан збірної України Михайло Філіма.

"Я сподіваюся, що вона зможе проаналізувати, що не так відбувається саме у найбільш відповідальні моменти і зробить правильні висновки. З нею працює хороша команда і у будь-якому разі вона рухається у правильному напрямку і вже демонструє результати, що заслуговують на повагу", - каже спеціаліст. 

"Так, вона трохи втратила позиції у рейтингу, але я думаю, що це питання часу, щоб відновити їх. У неї все попереду", - вважає Філіма. 

Нагадаємо, Світоліна поступилася 33-й ракетці світу, румунці Міхаелі Бузанеску 4:6, 5:7 і не змогла вийти в 1/8 фіналу.

При цьому, у розіграші турніру у 2017-му вона дійшла до чвертьфіналу, тож не змогла захистити у рейтингу велику кількість очок, що і стало причиною переміщення з 4-го на 5-е місце у рейтингу WTA

Більше про виступи українок на РГ-2018 читайте у матеріалі Чемпіона - Світоліній на Ролан Гаррос забракло впевненості, але вона зробить правильні висновки - капітан збірної України.  





Читай також
Чому Світоліна не змогла виграти Roland Garros-2018: названо причини невдачі українки
Світоліна в топ-5 тенісисток WTA за цікавим показником
Світоліна: Доходи від спонсорів наближаються до суми призових за рік
Перед Вімблдоном Світоліна виступить на турнірі у Бірмінгемі
Світоліна: Ви готові? Зустрінемося завтра!
Світоліна: Поки мої відносини із Парижем та Ролан Гаррос складаються добре
Останні публікації
12.06.2018 - Артем Ананьєвський
Теніс

Світоліній на Ролан Гаррос забракло впевненості, але вона зробить правильні висновки - капітан збірної України

Капітан збірної України Михайло Філіма проаналізував виступи Еліни Світоліної та Лесі Цуренко на Відкритій першості Франції у 2018 році.
 
12.06.2018 - Вячеслав Твердохліб
ЧС-2018

Неймовірна Бразилія та перший в історії Мундіаль для України. ФОТО. ВІДЕО

 
11.06.2018
Бокс

По стопах Ломаченка або хто такий чемпіон світу у найлегшій вазі Артем Далакян. ФОТО. ВІДЕО

17 червня у Києві українець Артем Далакян буде захищати титул чемпіона світу WBA у найлегшій ваговій категорії
 
Усі публікації
Новини
20:58
Футбол. Японія здолала Парагвай, а Польща - Литву в товариських матчах
20:34
Теніс. Стаховський виграв перший матч в Ноттінгемі
20:10
Футбол. Це було заради піару: Алієв пояснив, чому залишив ФК Хмельницький
19:40
Теніс. Це лише питання часу: Світоліній прогнозують повернення втрачених позицій
19:21
ЧС-2018. "Команда у нас прямо скажем - гівно", - російський співак виконав пісню про чемпіонат світу. ВІДЕО
18:58
ЧС-2018. Фред пропустив тренування збірної Бразилії
18:41
Футбол. У Реалі оголосили про призначення нового головного тренера
18:35
Футбол. Новачок Десни хоче потрапити з командою в єврокубки
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
12.06.2018

Світоліній на Ролан Гаррос забракло впевненості, але вона зробить правильні висновки - капітан збірної України
Капітан збірної України Михайло Філіма проаналізував виступи Еліни Світоліної та Лесі Цуренко на Відкритій першості Франції у 2018 році.
Симона Халеп: маловідомі факти з життя тріумфаторки Ролан Гаррос-2018. ФОТО
Марта Костюк - український самородок. Все, що потрібно знати про юну українську тенісистку
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!