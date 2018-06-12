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12.06.2018  20:34

Стаховський виграв перший матч в Ноттінгемі

Сергій Стаховський

Сергій Стаховський вийшов у другий раунд Nature Valley Open в британському Ноттінгемі.

Українець за 70 хвилин розібрався з німцем Матсом Мораїнгом.

У наступному етапі тенісист зустрінеться з Деном Евансом.

Нагадаємо, що Стаховський втратив 4 позиції в рейтингу ATP.

ATP Challenger Tour

Nature Valley Open

Ноттінгем, Великобританія

Покриття - трава

Призовий фонд - €127,000

Перше коло

12 червня

Сергій Стаховський (Україна, 7) - Матс Мораїнг (Німеччина) 6:3, 7:5

Раніше Стаховський заявив, що задушив би всіх, хто розмовляє російською.





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