Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
123 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]12.06.2018 20:34
Стаховський виграв перший матч в Ноттінгемі
|Сергій Стаховський
Сергій Стаховський вийшов у другий раунд Nature Valley Open в британському Ноттінгемі.
Українець за 70 хвилин розібрався з німцем Матсом Мораїнгом.
У наступному етапі тенісист зустрінеться з Деном Евансом.
Нагадаємо, що Стаховський втратив 4 позиції в рейтингу ATP.
ATP Challenger Tour
Nature Valley Open
Ноттінгем, Великобританія
Покриття - трава
Призовий фонд - €127,000
Перше коло
12 червня
Сергій Стаховський (Україна, 7) - Матс Мораїнг (Німеччина) 6:3, 7:5
Раніше Стаховський заявив, що задушив би всіх, хто розмовляє російською.
Читай також
Останні публікації
12.06.2018 - Вячеслав Твердохліб
ЧС-2018
ЧС-2018
Неймовірна Бразилія та перший в історії Мундіаль для України. ФОТО. ВІДЕО
|
12.06.2018
Світоліній на Ролан Гаррос забракло впевненості, але вона зробить правильні висновки - капітан збірної України
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій