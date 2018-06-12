Світоліна не поїде на WTA турнір у Москві

Еліна Світоліна

Перша ракетка України Еліна Світоліна проігнорує змагання в Росії.

Про це повідомляє btu.org.ua.

Світоліна не поїде на Moscow River Cup, незважаючи на потрапляння в список учасниць, який був оголошений в грудні 2017 року.

Дебютні змагання пройдуть на грунті з 23 до 28 липня, через тиждень після закінчення Вімблдону.

Натомість у свіжій заявці турніру є Катерина Козлова, яка потрапляє в основу, а в кваліфікацію може пройти Ангеліна Калініна.

Нагадаємо, що Світоліна втратила четверту сходинку в рейтингу WTA.

Раніше повідомлялося, що перед Вімблдоном Світоліна виступить на турнірі у Бірмінгемі.