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187 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]12.06.2018 21:57
Світоліна не поїде на WTA турнір у Москві
|Еліна Світоліна
Перша ракетка України Еліна Світоліна проігнорує змагання в Росії.
Про це повідомляє btu.org.ua.
Світоліна не поїде на Moscow River Cup, незважаючи на потрапляння в список учасниць, який був оголошений в грудні 2017 року.
Дебютні змагання пройдуть на грунті з 23 до 28 липня, через тиждень після закінчення Вімблдону.
Натомість у свіжій заявці турніру є Катерина Козлова, яка потрапляє в основу, а в кваліфікацію може пройти Ангеліна Калініна.
Нагадаємо, що Світоліна втратила четверту сходинку в рейтингу WTA.
Раніше повідомлялося, що перед Вімблдоном Світоліна виступить на турнірі у Бірмінгемі.
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