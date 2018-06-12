Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Теніс
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
187 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
12.06.2018  21:57

Світоліна не поїде на WTA турнір у Москві

Еліна Світоліна

Перша ракетка України Еліна Світоліна проігнорує змагання в Росії.

Про це повідомляє btu.org.ua.

Світоліна не поїде на Moscow River Cup, незважаючи на потрапляння в список учасниць, який був оголошений в грудні 2017 року.

Дебютні змагання пройдуть на грунті з 23 до 28 липня, через тиждень після закінчення Вімблдону.

Натомість у свіжій заявці турніру є Катерина Козлова, яка потрапляє в основу, а в кваліфікацію може пройти Ангеліна Калініна.

Нагадаємо, що Світоліна втратила четверту сходинку в рейтингу WTA.

Раніше повідомлялося, що перед Вімблдоном Світоліна виступить на турнірі у Бірмінгемі.





Читай також
Чому Світоліна не змогла виграти Roland Garros-2018: названо причини невдачі українки
Світоліна втратила четверту сходинку в рейтингу WTA
Світоліна в топ-5 тенісисток WTA за цікавим показником
Світоліна: Доходи від спонсорів наближаються до суми призових за рік
Останні публікації
12.06.2018 - Артем Ананьєвський
Теніс

Світоліній на Ролан Гаррос забракло впевненості, але вона зробить правильні висновки - капітан збірної України

Капітан збірної України Михайло Філіма проаналізував виступи Еліни Світоліної та Лесі Цуренко на Відкритій першості Франції у 2018 році.
 
12.06.2018 - Вячеслав Твердохліб
ЧС-2018

Неймовірна Бразилія та перший в історії Мундіаль для України. ФОТО. ВІДЕО

 
11.06.2018
Бокс

По стопах Ломаченка або хто такий чемпіон світу у найлегшій вазі Артем Далакян. ФОТО. ВІДЕО

17 червня у Києві українець Артем Далакян буде захищати титул чемпіона світу WBA у найлегшій ваговій категорії
 
Усі публікації
Новини
23:50
Баскетбол. Збірна України (U-20) перемогла однолітків з Білорусі
23:34
Футбол. Шахтар готовий платити 21-річному бразильцю 400 тисяч доларів на місяць
23:22
Футбол. Збірна України обіграла Швецію у відборі на ЧС-2019
22:55
Футбол. Че Че: Я потрапив у Палмейрас безкоштовно, а тепер залишив їм хорошу суму
22:38
Футбол. Лунін показав пікантне фото з відпочинку зі своєю дівчиною
22:20
ЧС-2018. Мбаппе розповів про серйозність своєї травми
21:57
Теніс. Світоліна не поїде на WTA турнір у Москві
21:41
Футбол. Нападник Динамо залишить клуб
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
12.06.2018

Світоліній на Ролан Гаррос забракло впевненості, але вона зробить правильні висновки - капітан збірної України
Капітан збірної України Михайло Філіма проаналізував виступи Еліни Світоліної та Лесі Цуренко на Відкритій першості Франції у 2018 році.
Симона Халеп: маловідомі факти з життя тріумфаторки Ролан Гаррос-2018. ФОТО
Марта Костюк - український самородок. Все, що потрібно знати про юну українську тенісистку
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!