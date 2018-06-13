Цуренко про виступи на Ролан Гаррос-2018: Завжди казала, що це - не мій улюблений турнір

Леся Цуренко

Леся Цуренко позитивно оцінює свої виступи на Відкритій першості Франції, де вона дійшла до 1/8 фіналу.

Про це вона розповіла в ефірі Ранкового шоу на Радіо Аристократи.

"Завжди казала, що Ролан Гаррос та й взагалі ґрунт - не мій улюблений турнір та покриття. Тому 4-е коло я вважаю чудовим результатом", - вважає друга ракетка України.

Нагадаємо, Цуренко не змогла дограти матч 1/8 фіналу проти Гарбіньє Мугуруси через пошкодження стегна.

При цьому вона розповіла, що вже потроху повертається у гру.

"Учора (розмова відбулася 12 червня - ред.) я вже повернулася на корт. Дуже тішуся з цього приводу, адже 6 днів без тенісу - то не дуже нормально для мене. Сподіваюся все буде добре. Це був невеликий надрив - звісно грати можна було, але у цьому б випадку відновлення зайняло не 6 днів, а 2-3 тижні", - додала Цуренко.

Зазначимо, що завдяки виходу у 4-е коло Цуренко піднялася одразу на 5 позицій у новому рейтингу WTA.

Також про виступи Лесі Цуренко на Roland Garros читайте у матеріалі Чемпіона - Світоліній на Ролан Гаррос забракло впевненості, але вона зробить правильні висновки - капітан збірної України.