Стаховський вже традиційно вилітає в другому колі турніру
|Сергій Стаховський/ФТУ
133-а ракетка світу Сергій Стаховський завершив свої виступи на трав'яному челенджері в Ноттінгемі, поступившись в 1/8-й фіналу місцевому тенісисту Даніелю Евансу - 5:7, 6:7.
Тенісисти провели на корті 1 годину і 44 хвилини.
За цей час українець виконав 10 ейсів, 2 рази помилився при введенні м'яча в гру і реалізував 2 брейк-поінти.
Його суперник зробив 5 ейсів, допустив 2 подвійні, а також виграв 3 гейми на прийомі.
ATP Challenger Tour
Nature Valley Open
Ноттінгем, Великобританія
Покриття - трава
Призовий фонд - €127,000
Друге коло
13 червня
Сергій Стаховський (Україна, 7) - Даніель Еванс (Великобританія) 5:7, 6:7
Як відомо, програвати в другому колі турніру для Стаховського не в новинку.
Раніше повідомлялося, що в першому колі Стаховський здобув перемогу над Матсом Мораїнгом.
До цього Стаховський заявив, що задушив би всіх, хто розмовляє російською.
ЧС-2018
Неймовірна Бразилія та перший в історії Мундіаль для України. ФОТО. ВІДЕО
|
12.06.2018
Світоліній на Ролан Гаррос забракло впевненості, але вона зробить правильні висновки - капітан збірної України
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій