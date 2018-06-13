Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Теніс
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
65 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
13.06.2018  19:25

Стаховський вже традиційно вилітає в другому колі турніру

Сергій Стаховський/ФТУ

133-а ракетка світу Сергій Стаховський завершив свої виступи на трав'яному челенджері в Ноттінгемі, поступившись в 1/8-й фіналу місцевому тенісисту Даніелю Евансу - 5:7, 6:7.

Тенісисти провели на корті 1 годину і 44 хвилини.

За цей час українець виконав 10 ейсів, 2 рази помилився при введенні м'яча в гру і реалізував 2 брейк-поінти.

Його суперник зробив 5 ейсів, допустив 2 подвійні, а також виграв 3 гейми на прийомі.

ATP Challenger Tour

Nature Valley Open

Ноттінгем, Великобританія

Покриття - трава

Призовий фонд - €127,000

Друге коло

13 червня

Сергій Стаховський (Україна, 7) - Даніель Еванс (Великобританія) 5:7, 6:7

Як відомо, програвати в другому колі турніру для Стаховського не в новинку.

Раніше повідомлялося, що в першому колі Стаховський здобув перемогу над Матсом Мораїнгом.

До цього Стаховський заявив, що задушив би всіх, хто розмовляє російською.





Читай також
Яскрава усмішка, юнацька безпосередність та неабиякий талант: Дарина Лопатецька - юна українська тенісистка, яка змусила говорити про себе тенісний світ. ФОТО
Українські тенісисти синхронно втратили позиції в оновленому рейтингу ATP
Світоліна в топ-5 тенісисток WTA за цікавим показником
Український тенісист довічно дискваліфікований за договірняк
Костюк: Тепер я зрозуміла по-справжньому, як важко грати у теніс
Відомий український тенісист став менеджером 3-ї ракетки світу. ФОТО
Останні публікації
13.06.2018 - Вячеслав Твердохліб
ЧС-2018

Перший мундіаль, проведений на африканському континенті та ганьба Бразилії. Історія чемпіонатів світу. ФОТО. ВІДЕО

Огляд двох останніх на даний момент чемпіонатів світу
 
12.06.2018 - Артем Ананьєвський
Теніс

Світоліній на Ролан Гаррос забракло впевненості, але вона зробить правильні висновки - капітан збірної України

Капітан збірної України Михайло Філіма проаналізував виступи Еліни Світоліної та Лесі Цуренко на Відкритій першості Франції у 2018 році.
 
12.06.2018 - Вячеслав Твердохліб
ЧС-2018

Неймовірна Бразилія та перший в історії Мундіаль для України. ФОТО. ВІДЕО

 
Усі публікації
Новини
20:45
Футбол. Бразильский гранд прийняв пропозицію Шахтаря по 19-річному нападнику
20:25
ЧС-2018. Телеканали Інтер та НТН будуть кодувати сигнал трансляцій ЧС-2018
20:00
ЧС-2018. Світоліна назвала майбутнього переможця ЧС-2018
19:45
ЧС-2018. Єгипет - Уругвай: анонс матчу групового турніру ЧС-2018
19:25
Теніс. Стаховський вже традиційно вилітає в другому колі турніру
19:10
Футбол. Шахтар може підписати бразильського суперталанта. ВІДЕО
19:03
ЧС-2018. Росія - Саудівська Аравія: анонс стартового матчу Мундіалю
18:50
Футбол. Гендиректор Зорі прокоментував перехід Луніна в Реал
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
12.06.2018

Світоліній на Ролан Гаррос забракло впевненості, але вона зробить правильні висновки - капітан збірної України
Капітан збірної України Михайло Філіма проаналізував виступи Еліни Світоліної та Лесі Цуренко на Відкритій першості Франції у 2018 році.
Симона Халеп: маловідомі факти з життя тріумфаторки Ролан Гаррос-2018. ФОТО
Марта Костюк - український самородок. Все, що потрібно знати про юну українську тенісистку
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!