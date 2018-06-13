Стаховський вже традиційно вилітає в другому колі турніру

Сергій Стаховський/ФТУ

133-а ракетка світу Сергій Стаховський завершив свої виступи на трав'яному челенджері в Ноттінгемі, поступившись в 1/8-й фіналу місцевому тенісисту Даніелю Евансу - 5:7, 6:7.

Тенісисти провели на корті 1 годину і 44 хвилини.

За цей час українець виконав 10 ейсів, 2 рази помилився при введенні м'яча в гру і реалізував 2 брейк-поінти.

Його суперник зробив 5 ейсів, допустив 2 подвійні, а також виграв 3 гейми на прийомі.

ATP Challenger Tour

Nature Valley Open

Ноттінгем, Великобританія

Покриття - трава

Призовий фонд - €127,000

Друге коло

13 червня

Сергій Стаховський (Україна, 7) - Даніель Еванс (Великобританія) 5:7, 6:7

Як відомо, програвати в другому колі турніру для Стаховського не в новинку.

Раніше повідомлялося, що в першому колі Стаховський здобув перемогу над Матсом Мораїнгом.

До цього Стаховський заявив, що задушив би всіх, хто розмовляє російською.