Стаховський не зміг пробитися в парний півфінал у Ноттінгемі

Сергій Стаховський /twitter.com/AusTennisTalks

Український тенісист Сергій Стаховський у парі з Андреасом Менендес-Масейрасом зупинилися у чвертьфіналі турніру в Ноттінгемі, програвши американсько-індійського дуету Остіну Крайчеку та Дживану Недунчежияну 5:7, 4:6.

За гру українець і іспанець зробили чотири ейси і реалізували один брейк-поінт.

ATP Challenger Tour

Nature Valley Open

Ноттінгем, Великобританія

Покриття - трава, парний розряд

Призовий фонд - €127,000

Третє коло

14 червня

Сергій Стаховський (Україна)/ Андреас Менендес-Масейрас (Іспанія) - Отстін Крайчек (США) /Дживан Недунчежиян (Індія) 5:7, 4:6

Раніше повідомлялося, що Стаховський вже традиційно вилетів в другому колі турніру.

До цього ж Стаховський виграв перший матч в Ноттінгемі.