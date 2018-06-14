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14.06.2018  13:05

Стаховський не зміг пробитися в парний півфінал у Ноттінгемі

Сергій Стаховський /twitter.com/AusTennisTalks

Український тенісист Сергій Стаховський у парі з Андреасом Менендес-Масейрасом зупинилися у чвертьфіналі турніру в Ноттінгемі, програвши американсько-індійського дуету Остіну Крайчеку та Дживану Недунчежияну 5:7, 4:6.

За гру українець і іспанець зробили чотири ейси і реалізували один брейк-поінт.

ATP Challenger Tour

Nature Valley Open

Ноттінгем, Великобританія

Покриття - трава, парний розряд

Призовий фонд - €127,000

Третє коло

14 червня

Сергій Стаховський (Україна)/ Андреас Менендес-Масейрас (Іспанія) - Отстін Крайчек (США) /Дживан Недунчежиян (Індія) 5:7, 4:6

Раніше повідомлялося, що Стаховський вже традиційно вилетів в другому колі турніру.

До цього ж Стаховський виграв перший матч в Ноттінгемі.





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