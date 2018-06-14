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26 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]14.06.2018 13:05
Стаховський не зміг пробитися в парний півфінал у Ноттінгемі
|Сергій Стаховський /twitter.com/AusTennisTalks
Український тенісист Сергій Стаховський у парі з Андреасом Менендес-Масейрасом зупинилися у чвертьфіналі турніру в Ноттінгемі, програвши американсько-індійського дуету Остіну Крайчеку та Дживану Недунчежияну 5:7, 4:6.
За гру українець і іспанець зробили чотири ейси і реалізували один брейк-поінт.
ATP Challenger Tour
Nature Valley Open
Ноттінгем, Великобританія
Покриття - трава, парний розряд
Призовий фонд - €127,000
Третє коло
14 червня
Сергій Стаховський (Україна)/ Андреас Менендес-Масейрас (Іспанія) - Отстін Крайчек (США) /Дживан Недунчежиян (Індія) 5:7, 4:6
Раніше повідомлялося, що Стаховський вже традиційно вилетів в другому колі турніру.
До цього ж Стаховський виграв перший матч в Ноттінгемі.
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