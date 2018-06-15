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153 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]15.06.2018 18:43
Костюк отримала wild card на турнір у Іспанії
|Марта Костюк
Юна українська тенісистка Марта Костюк виступить на турнірі в Мальорці з призовим фондом в 250 тисяч доларів.
Українка опинилася в числі чотирьох тенісисток, які отримали wild card для участі на турнірі.
Крім Костюк, зіграють в Мальорці Лара Арруабаррена, Світлана Кузнєцова і Франческа Скьявоне, пише sportarena.com.
Раніше повідомлялося, що Костюк завершила свій виступ на Ролан Гаррос.
Також була інформація, що Костюк розповіла, як проплакала годину через те, що так і не дотиснула 7-му ракетку світу.
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