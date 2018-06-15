Костюк отримала wild card на турнір у Іспанії

Марта Костюк

Юна українська тенісистка Марта Костюк виступить на турнірі в Мальорці з призовим фондом в 250 тисяч доларів.

Українка опинилася в числі чотирьох тенісисток, які отримали wild card для участі на турнірі.

Крім Костюк, зіграють в Мальорці Лара Арруабаррена, Світлана Кузнєцова і Франческа Скьявоне, пише sportarena.com.

Раніше повідомлялося, що Костюк завершила свій виступ на Ролан Гаррос.

Також була інформація, що Костюк розповіла, як проплакала годину через те, що так і не дотиснула 7-му ракетку світу.