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16.06.2018  15:57

Світоліна та Цуренко дізналися імена своїх суперниць в Бірмінгемі

Еліна Світоліна

Перша ракетка України Еліна Світоліна в першому колі турнуру WTA в Бірмінгемі зіграє проти 42-ї ракетки світу Донни Векич.

Леся Цуренко зустрінеться з володаркою wild card Гізер Вотсон з Великобританії (91-й номер світового рейтингу).

Світоліна і Донна Векич раніше зустрічалися тричі, все три рази перемогла Українка. Цуренко і Уотсон грали між собою двічі, рахунок 1:1.

Кароліна Плішкова (Чехія, 3) зіграє з Магдаленою Рибариковою, а Петра Квітова (Чехія, 4) - з Йоганною Контою.

Нагадаємо, що Світоліна зробила прогноз на переможця ЧС-2018.





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