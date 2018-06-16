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121 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]16.06.2018 15:57
Світоліна та Цуренко дізналися імена своїх суперниць в Бірмінгемі
|Еліна Світоліна
Перша ракетка України Еліна Світоліна в першому колі турнуру WTA в Бірмінгемі зіграє проти 42-ї ракетки світу Донни Векич.
Леся Цуренко зустрінеться з володаркою wild card Гізер Вотсон з Великобританії (91-й номер світового рейтингу).
Світоліна і Донна Векич раніше зустрічалися тричі, все три рази перемогла Українка. Цуренко і Уотсон грали між собою двічі, рахунок 1:1.
Кароліна Плішкова (Чехія, 3) зіграє з Магдаленою Рибариковою, а Петра Квітова (Чехія, 4) - з Йоганною Контою.
Нагадаємо, що Світоліна зробила прогноз на переможця ЧС-2018.
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