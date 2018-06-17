Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
69 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]17.06.2018 11:57
Стаховський зіграє на турнірі у Великобританії
|Серій Стаховський
Український тенісист Сергій Стаховський отримав восьмий номер посіву на турнірі в Ілклі.
Для Стаховського цей турнір стане вже третім трав'яним в сезоні.
Суперником українця стане британець Ліам Броді, який займає 167-й рядок рейтингу ATP, пише xsport.ua.
Нагадаємо, в Ноттінгемі Стаховський дійшов до 1/8 фіналу.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій