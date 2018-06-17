Стаховський зіграє на турнірі у Великобританії

Серій Стаховський

Український тенісист Сергій Стаховський отримав восьмий номер посіву на турнірі в Ілклі.

Для Стаховського цей турнір стане вже третім трав'яним в сезоні.

Суперником українця стане британець Ліам Броді, який займає 167-й рядок рейтингу ATP, пише xsport.ua.

Нагадаємо, в Ноттінгемі Стаховський дійшов до 1/8 фіналу.