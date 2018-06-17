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17.06.2018  15:39

Бондаренко не змогла пробитися до основної сітки на турнірі у Бірмінгемі

Катерина Бондаренко

Катерина Бондаренко не змогла пробитися до основної сітки на турнірі у Бірмінгемі.

У матчі півфіналу кваліфікації вона програла американці Бернарді Пері.

Nature Valley Classic - Premier

Бірмінгем, Великобританія

Призовий фонд - $885,040

Кваліфікація

Півфінал

Бернарда Пера (США, 3) - Катерина Бондаренко (Україна) 6:4, 7:6





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