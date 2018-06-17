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58 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]17.06.2018 15:39
Бондаренко не змогла пробитися до основної сітки на турнірі у Бірмінгемі
|Катерина Бондаренко
Катерина Бондаренко не змогла пробитися до основної сітки на турнірі у Бірмінгемі.
У матчі півфіналу кваліфікації вона програла американці Бернарді Пері.
Nature Valley Classic - Premier
Бірмінгем, Великобританія
Призовий фонд - $885,040
Кваліфікація
Півфінал
Бернарда Пера (США, 3) - Катерина Бондаренко (Україна) 6:4, 7:6
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій