Світоліна та Цуренко зіграють вперше після Ролан Гаррос: анонс матчів українок у Бірмінгемі
Перша та друга ракетки України Еліна Світоліна та Леся Цуренко відкривають трав'яний сезон у 2018 році.
Так, вони зіграють на турнірі серії Premier у британському Бірмінгемі.
Світоліна вийде на корт приблизно о 13:00 і зіграє проти хорватки Донни Векич.
Цуренко зустрінеться із місцевою тенісисткою Гізер Вотсон. Цей матч розпочнеться не раніше 15:00.
Цікаво, що Леся зіграє одразу після завершення поєдинку Еліни.
Зазначимо, що Світоліна тричі обігрувала хорватку, правда жодного разу не зустрічалася з нею на траві. Цуренко та Вотсон обмінялися перемогами, при цьому британка вигравала в українки саме на трав'яному покритті.
Нагадаємо, Світоліна вилетіла з Ролан Гаррос на стадії третього кола, тоді як Леся Цуренко дійшла до 1/8 фіналу.
Раніше повідомлялося, що Катерина Бондаренко не змогла пробитися в основну сітку Бірмінгема.
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