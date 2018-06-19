Світоліна та Цуренко зіграють вперше після Ролан Гаррос: анонс матчів українок у Бірмінгемі

Перша та друга ракетки України Еліна Світоліна та Леся Цуренко відкривають трав'яний сезон у 2018 році.

Так, вони зіграють на турнірі серії Premier у британському Бірмінгемі.

Світоліна вийде на корт приблизно о 13:00 і зіграє проти хорватки Донни Векич.

Цуренко зустрінеться із місцевою тенісисткою Гізер Вотсон. Цей матч розпочнеться не раніше 15:00.

Цікаво, що Леся зіграє одразу після завершення поєдинку Еліни.

Зазначимо, що Світоліна тричі обігрувала хорватку, правда жодного разу не зустрічалася з нею на траві. Цуренко та Вотсон обмінялися перемогами, при цьому британка вигравала в українки саме на трав'яному покритті.

Нагадаємо, Світоліна вилетіла з Ролан Гаррос на стадії третього кола, тоді як Леся Цуренко дійшла до 1/8 фіналу.

Раніше повідомлялося, що Катерина Бондаренко не змогла пробитися в основну сітку Бірмінгема.