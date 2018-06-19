Костюк програла в першому колі на турнірі в Іспанії

Марта Костюк

Марті Костюк не вдалося пройти до другого раунду змагань в іспанській Мальорці.

В першому колі вона програла сьомій сіяній Люсі Шафаржовій з Чехії.

Раніше повідомлялося, що Костюк отримала wild card на турнір у Іспанії.

Mallorca Open - International

Кальвія, Іспанія

Призовий фонд - $250,000

Перше коло

Люсі Шафаржова (Чехія, 7) - Марта Костюк (Украина, WC) 6:4, 7:5