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139 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]19.06.2018 14:09
Костюк програла в першому колі на турнірі в Іспанії
|Марта Костюк
Марті Костюк не вдалося пройти до другого раунду змагань в іспанській Мальорці.
В першому колі вона програла сьомій сіяній Люсі Шафаржовій з Чехії.
Раніше повідомлялося, що Костюк отримала wild card на турнір у Іспанії.
Mallorca Open - International
Кальвія, Іспанія
Призовий фонд - $250,000
Перше коло
Люсі Шафаржова (Чехія, 7) - Марта Костюк (Украина, WC) 6:4, 7:5
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