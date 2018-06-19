Козлова також залишає турнір в Іспанії

Катерина Козлова

У першому колі турніру на Мальорці третя ракетка України Катерина Козлова програла 91-й ракетці світу Софії Кенін з США.

Як відомо, раніше на цій же стадії змагання завершила інша українка - Марта Костюк.

Mallorca Open - International

Кальвія, Іспанія

Призовий фонд - $250,000

Перше коло

Софія Кенін (США) – Катерина Козлова (Україна) 6:3, 3:6, 6:3