Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
52 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]19.06.2018 15:41
Козлова також залишає турнір в Іспанії
|Катерина Козлова
У першому колі турніру на Мальорці третя ракетка України Катерина Козлова програла 91-й ракетці світу Софії Кенін з США.
Як відомо, раніше на цій же стадії змагання завершила інша українка - Марта Костюк.
Mallorca Open - International
Кальвія, Іспанія
Призовий фонд - $250,000
Перше коло
Софія Кенін (США) – Катерина Козлова (Україна) 6:3, 3:6, 6:3
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Шеф-редактор: Дмитро Копій