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97 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]19.06.2018 18:42
Цуренко слідом за Світоліною крокує далі на турнірі в Бірмінгемі
|Леся Цуренко
Українська тенісистка Леся Цуренко вийшл в друге коло Nature Valley Classic в Бірмінгемі.
На старті змагань наша спортсменка здолала представницю Великобританії Хізер Вотсон.
У наступному колі Цуренко зійдеться з переможницею пари Крістіна Плішкова - Дар'я Касаткіна.
Нагадаємо, що в друге коло цього турніру пробилася також Еліна Світоліна.
Раніше Цуренко заявила, що Ролан Гаррос - не її улюблений турнір.
Nature Valley Classic - Premier
Бірмінгем, Великобританія
Призовий фонд - $885,040
Перше коло
19 червня
Леся Цуренко (Україна) - Хізер Вотсон (Великобританія, WC) 7:6(2), 7:5
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