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19.06.2018  18:42

Цуренко слідом за Світоліною крокує далі на турнірі в Бірмінгемі

Леся Цуренко

Українська тенісистка Леся Цуренко вийшл в друге коло Nature Valley Classic в Бірмінгемі.

На старті змагань наша спортсменка здолала представницю Великобританії Хізер Вотсон.

У наступному колі Цуренко зійдеться з переможницею пари Крістіна Плішкова - Дар'я Касаткіна.

Нагадаємо, що в друге коло цього турніру пробилася також Еліна Світоліна.

Раніше Цуренко заявила, що Ролан Гаррос - не її улюблений турнір.

Nature Valley Classic - Premier

Бірмінгем, Великобританія

Призовий фонд - $885,040

Перше коло

19 червня

Леся Цуренко (Україна) - Хізер Вотсон (Великобританія, WC) 7:6(2), 7:5





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